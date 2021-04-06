Матвиенко раскрыла значимость послания Путина парламенту

С таким заявлением выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова передает корреспондент The Moscow Post .

«Это будет такое послание «нового времени», я бы сказала, формулирующее новую систему координат. При этом уверена, что, как всегда, в нем будут актуализированы основные текущие задачи, расставлены акценты и даны прямые поручения», — отметила спикер.

Есть те поручения, от которых требуется быстрая реализация, добавила Матвиенко. Это затрагивает и корректировки планов работы законодателей. Поэтому Совет Федерации соберет совет палаты 22 апреля, а на следующий день пройдет заседание законодательного органа, объяснила она, подчеркивая важность предстоящего события.

«Послание Президента – важнейшее политическое и общественное событие. В современной непростой ситуации в мире, несущей много вызовов, в том числе и для России, оно, безусловно, будет иметь особое значение», — убеждена спикер.

Российский лидер обратится к парламенту 21 апреля. Каждый год Владимир Путин рассказывает членам обеих палат о положении дел в стране, о внешней политики и об основных их направлениях. Послание Президента – программный политико-правовой документ, отражающий видение стратегических векторов развития страны на ближайшую перспективу.

Ранее пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков раскрыл формат предстоящего мероприятия. Он отметил, что послание Путина Федеральному собранию пройдет полностью в очном режиме.

В ходе выступления Президент затронет вопросы предстоящих выборов в Госдуму, раскроет темы социально-экономического и технологического развития России. В прошлом месяце, комментируя предстоящее мероприятие, Песков напомнил, что послание Президента Федеральному собранию представляет из себя набор задач по развитию страны.

Предыдущее обращение российского главы прошло в январе прошлого года. Тогда одним из главных заявлений в его выступлении стало предложение о внесении изменений в Конституцию России. В ноябре 2020 года Кремль заявил, что послание переносится в этом году, добавив, что нет юридической обязанности оглашать послание до конца календарного года.

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