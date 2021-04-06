Познер: Я, конечно, еще приеду вновь в Грузию – это безусловно

Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто меня поздравил с днем рождения. Вы знаете, было очень много поздравлений, прямо очень, неожиданно, и каждому ответить и сказать спасибо у меня просто не было сил, так что я хотел это сделать сегодня.

А также поблагодарить всех, кто выразил тревогу за мое положение, когда мы с друзьями приехали в Тбилиси, чтобы там отпраздновать мой день рождения. Это было некоторой традицией, мы это дважды уже делали – и вот приехали в третий раз, ну и там произошло то, что произошло.

Причем я уже говорил, что не стану комментировать это событие, и не комментировал. Но поскольку продолжают очень много задавать вопросов: расскажите, как и что… Я решил это сделать сейчас, для всех, и сделать это коротко и ясно.

Как я это понимаю, в Грузии идет отчаянная политическая борьба, и оппозиция использовала мой приезд, чтобы устроить своего рода – не знаю, как это назвать – шабаш, что ли. Вспомнили мое высказывание об Абхазии трехлетней давности, чтобы подать свой голос в виде забрасывания нашего автобуса яйцами – видимо, куриных яиц у них достаточно, – барабанить по стенам нашего ресторана, стоять и кричать под балконами нашей гостиницы, свистеть и так далее. И я принял решение уехать – зачем подвергать опасности моих друзей, как минимум. Мы вернулись в Москву и совершенно замечательно отпраздновали день рождения, были «на взводе», очевидно, – то есть этот тбилисский опыт очень даже нам помог, как это ни покажется странным.

Хочу сказать со всей ясностью, что никакой обиды на Грузию или на грузин у меня нет, к тому же я вообще почетный кахетинец, и я, конечно, еще приеду вновь в Грузию – это безусловно.

Ну а что до любителей бросаться яйцами, особенно если за это платят деньги, то такие люди есть во всех странах, и как я уже писал, на самом деле они не стоят внимания.