Продажа Владимиру Кличко здания в столице может обойтись киевлянам в 433 миллиона

История продажи в 2019 году здания по ул. Богдана Хмельницкого, 34, лит. Б, Б’ компании Владимира Кличко (брат столичного градоначальника, на фото справа) вылилась в очередное уголовное производство.

ГБР предстоит выяснить, действительно ли близкое окружение столичного мэра Виталия Кличко (на фото слева) завладело коммунальным имуществом для использования в собственных целях и с целью обогащения. Проведения нового расследования и признания себя потерпевшей стороной в этом деле через ВАСК добилось ООО “Капитал” – компания, которая с 2005 года выступало пользователем указанного здания на основании инвестдоговора с КГГА. Этот договор был расторгнут апелляционным судом в 2017 году, как заявляет “экс-инвестор”, незаконно: в числе прочего, на служителей Фемиды якобы влиял соратник киевского градоначальника, нардеп Сергей Алексеев. ООО “Капитал” претендует на возмещение убытков в размере около 433 млн гривен.

Как стало известно KV, с 16 февраля 2021 года ГБР расследует факт возможного присвоения коммунального имущества (нежилого здания по ул. Богдана Хмельницкого, 34, лит. Б, Б’) окружением городского головы Киева Виталия Кличко.

Соответствующее уголовное производство №52020100000000089 было открыто 16 февраля 2021 года по факту возможного совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст. 191 УК Украины – присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц. Какой орган открыл данное производство, в материалах дела не уточняется. Вероятно, это сделала Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), ведь именно к этому органу в начале февраля 2021 года обратилась с соответствующим требованием директор ООО “Капитал” (*) Лариса Гетьман-Гнидунец.

По данным реестра судебных решений, директор ООО “Капитал” подала заявление о совершении преступления в САП 3 февраля 2021 года. Она сообщила о “создании и активной деятельности организованной преступной группы под руководством мэра города, в состав которой входят высшие руководящие лица Киева, депутаты Киевсовета, должностные лица КГГА, Департамента коммунальной собственности города КГГА и другие”. По ее словам, целью их деятельности является незаконное завладение коммунальным имуществом для использования в собственных целях и с целью обогащения.

12 февраля 2021 года САП ответила директору ООО “Капитал” о том, что заявление передано в ГБР – “для рассмотрения и принятии решения”. В связи с этим руководитель компании обратилась в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) с требованиям обязать САП в течение 24 часов внести сведения об озвученных преступлениях в ЕРДР. Такое требование объяснялось тем, что прокурор должен был сначала внести сведения в ЕРДР, а уже потом – передавать материалы другим органам.

17 февраля 2021 года ВАКС частично удовлетворил жалобу ООО “Капитал” – суд обязал САП внести сведения в ЕРДР. Примечательно, что за день до этого, 16 февраля указанное уголовное производство все-таки было открыто.

Яблоко раздора

Напомним, в 2019 году конфликт вокруг здания на ул. Б. Хмельницкого, который имел место между ООО “Капитал” и окружением городского головы Виталия Кличко, вызвал немалый общественный резонанс. 30 июля 2019 года, в результате торгов, в которых принимали участие всего две компании, фирма Владимира Кличко ООО “Вит-Плюс” купила этот объект за 37,1 млн гривен. Дом находится во дворе 11 Mirrors Design Hotel братьев Кличко (улица Богдана Хмельницкого, 34-А).

Карта показывает, почему это здание стало яблоком раздора. В пешей доступности к нему и к гостинице “11 Mirrors” – Министерство культуры Украины, несколько иностранных посольств и т.д.

До этого, с 2013 года, указанное здание пребывало в аренде у ООО “Альтернатива”, которое было обязано обустроить там библиотеку и музей. Вместо этого, как установили городские депутаты, здание использовалось под кухню (аренда в таком случае должна была стоить гораздо дороже) соседней гостиницей “11 Mirrors”, принадлежащей Владимиру Кличко.

Тогда многие возмущались, дескать, “все для своих”. Конечным бенефициаром ООО “Альтернатива” выступал Сергей Боярчуков – одним из владельцев юридической компании “Боярчуков, Алексеев и партнеры”. Его бизнес-партнером был Сергей Алексеев – хороший друг братьев Кличко, экс-депутат Верховной Рады от “БПП-Солидарности”, действующий нардеп от “Европейской Солидарности”, почетный президент “Официального фан-клуба братьев Кличко”.

Отметим, именно ООО “Альтернатива” выступала вторым участником торгов, на которых ООО “Вит-Плюс” и был продан дом ул. Богдана Хмельницкого, 34, лит. Б, Б’.

Против всего этого активно боролось ООО “Капитал”, которое с 2005 года, согласно инвестиционному договору с КГГА, являлось пользователем здания и должно было произвести его реконструкцию с достройкой дополнительных площадей. После реализации этого договора инвестор должен был получить в свою собственность 3 871,6 кв. м здания, а остальные 1500 кв. м должны были остаться в коммунальной собственности. Хотя этот инвестдоговор был расторгнут еще в 2017 году в судебном порядке по инициативе столичной прокуратуры, директор ООО “Капитал” Лариса Гетьман-Гнидунец руки не опускала – продолжала бороться за объект.

Новые подробности

Теперь руководство ООО “Капитал” уверяет САП, что инвестдоговор был расторгнут незаконно, а объект реконструкции “стал предметом, по которому мэром города Киева было совершено злоупотребление властью и служебным положением в интересах третьих лиц”. Дескать, на ход рассмотрения дела по расторжению договора в апелляционном суде косвенно влияли некие люди. Данные об этих людях в материалах уголовного производства скрыты, но один из них несомненно – уже упомянутый Сергей Алексеев. В материалах дела указано, что этот “влиятельный человек” с 2011 года был президентом официального фан-клуба братьев Кличко, затем – депутатом от “БПП” в составе депутатской группы “УДАР” и с 2014 года занимал должность заместителя председателя Комитета по вопросам правовой политики и правосудия.

Кроме того, в материалах дела сообщается, что в состав коллегии Киевского апелляционного хозяйственного суда, которая рассматривала дело о расторжении инвестдоговора, входила судья Марина Дидыченко, которая находится в семейных отношениях с одним из предполагаемых фигурантов этого дела и которая, принимая решение по данному делу, действовала с реальным конфликтом интересов. Вероятно, речь идет о том же Сергее Алексееве: в августе 2019 года Лариса Гетьман-Гнидунец заявляла, что Марина Дидыченко находилась или до сих пор находится в гражданском браке с этим экс-нардепом.

19 февраля 2021 года ООО “Капитал” обратилось в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) с ходатайством о признании компании потерпевшей в указанном уголовном производстве. Свои требования ООО “Капитал” объяснило тем, что данное преступление якобы нанесло компании значительные убытки: 2,4 млн гривен, которые были потрачены этим ООО при выполнении инвестиционного договора, а также 430,5 млн гривен упущенной выгоды – денежных средств, которые, исходя из оценки схожей недвижимости, компания могла бы заработать по итогам реконструкции здания по ул. Б. Хмельницкого, 34, лит. Б, Б’.

Выдержка из материалов дела

26 февраля 2021 года НАБУ направило ООО “Капитал” постановление об отказе в признании потерпевшей. 2 марта 2021 года ООО “Капитал” направило жалобу на этот отказ в Высший антикоррупционный суд (ВАКС). 15 марта 2021 года этот суд отменил постановление НАБУ об отказе в признании этой компании потерпевшей. Таким образом, если правоохранители найдут виновных и смогут доказать их причастность к преступлению, ООО “Капитал”, вероятно, сможет рассчитывать на компенсацию.

История борьбы

Нужно отметить, что за расторжение инвестиционного договора с ООО “Капитал” “окружение Кличко” начало бороться еще в 2015 году. Весной 2015 года ООО “Альтернатива” обратилось с иском в Хозяйственный суд Киева о признании этого соглашения недействительным и устранении препятствий в пользовании имуществом – зданием по ул. Б. Хмельницкого, 34, лит. Б, Б’. Ответчиками выступали Департамент коммунальной собственности КГГА, КП “Дирекция реставрационно-восстановительных работ” и ООО “Капитал” (дело №910/8884/15). Свои требования ООО “Альтернатива” объяснило тем, что реконструкция и строительство нежилого дома во исполнение инвестдоговора может нарушить права компании как арендатора, такие работы сделают помещения непригодными для нормальной эксплуатации и т.д.

17 июня 2015 года Хозяйственный суд Киева полностью отказал ООО “Альтернатива” в удовлетворении его иска. Судиться дальше компания не стала. Вероятно, это было связано с тем, что данной ситуацией в тот же период заинтересовались правоохранители. Спустя месяц, 16 июля 2015 года, в тот же суд поступил схожий иск – в этот раз от столичной прокуратуры. Блюстители закона также потребовали расторгнуть “злосчастный” инвестиционный договор. Прокуратура действовала в интересах Департамента коммунальной собственности КГГА, а ответчиками в этом деле выступали ООО “Капитал” и КП “Дирекция реставрационно-восстановительных работ” (дело №910/18348/15).

Прокуроры указали на то, что с 2005 года и по состоянию на период, когда был подан иск, инвестор фактически не приступил к реализации инвестиционного проекта, реконструкция и строительство объекта инвестирования не была осуществлена. Более того – ООО “Капитал” якобы даже не получило разрешительные документы для проведения реконструкции и строительства. Вместо этого, как сообщили в прокуратуре, ООО “Капитал” неоднократно обращалось к КП “Дирекция реставрационно-восстановительных работ” с просьбами о передаче здания по ул. Б. Хмельницкого, 34, лит. Б, Б’ себе в собственность еще до начала проведения реконструкции, что противоречит условиям инвестиционного договора. В прокуратуре такие факты посчитали доказательством того, что инвестор якобы не намерен осуществлять реализацию инвестиционного договора.

В ответ на такие обвинения ООО “Капитал” сообщило суду о том, что на самом деле стороны (власти и инвестор. – KV) не согласовали в договоре сроки выполнения работ. Также, ответчик сообщил, что Департамент коммунальной собственности КГГА не передал компании все документы, которые необходимы для продолжения проектных работ и строительства объекта инвестирования.

Выдержка из материалов дела

21 октября 2015 года Хозяйственный суд Киева полностью отказал прокуратуре в удовлетворении иска. В дальнейшем, 12 апреля 2016 года, Киевский апелляционный хозяйственный суд, в который обратилась прокуратура, принял совершенно противоположное решение, расторгнув упомянутый инвестиционный договор (одним из судей коллегии апелляционного суда действительно была Марина Дидыченко. – KV). 14 июня 2017 года Высший хозяйственный суд Украины отказал ООО “Капитал” в удовлетворении кассационной жалобы на вердикт апелляционного суда. То есть, инвестдоговор был расторгнут.

Отметим, в 2017-2018 годах ООО “Капитал” безуспешно пыталось добиться пересмотра этого дела по нововыявленным обстоятельствам. В компании указывали на то, что в 2015 году Главное управление Госгеокадастра в Киеве согласовало ООО “Капитал” отвод земельного участка по ул. Б. Хмельницкого, 34, лит. Б, Б’ под реконструкцию здания. Этот факт, дескать, опровергал доводы прокуратуры о том, что инвестор даже не получил землю под свой инвестиционный проект. Однако, в Кассационном хозяйственном суде посчитали, что такие доводы ООО “Капитал” не повлияли бы на решения судов, поскольку данный землеотвод не был согласован Киевсоветом.

Кстати, 23 июля 2019 года (еще до нашумевшего аукциона по продаже здания) ГБР открыло уголовное производство под №62019100000000944 по факту совершения преступления, предусмотренного ч.5 ст. 191 УК Украины – присвоение, растрата или завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением, совершенные в особо крупных размерах или организованной группой. Данное дело было возбуждено по заявлению директора ООО “Капитал” Ларисы Гетьман-Гнидунец.

Речь шла о здании по ул. Б. Хмельницкого, 34-Б, Б’, которое в марте 2019 года депутаты Киевсовета внесли в список на приватизацию.

30 июля 2019 года Печерский районный суд Киева даже наложил арест на указанный объект. Но, 27 ноября 2019 года, Печерский районный суд по ходатайству Киевсовета снял арест с этого здания. Только 9 декабря 2019 года между Департаментом коммунальной собственности КГГА и ООО “Вит-Плюс” был заключен договор купли-продажи здания по ул. Б. Хмельницкого, 34-Б, Б’.

Насколько активно проходило следствие в течение 2020 года, в материалах нынешнего дела не уточняется – в реестре судебных решений отсутствуют документы по данному производству за этот период. В дальнейшем, ГБР обратилось с ходатайством в Печерский районный суд о продлении до 23 июля 2022 года срока расследования. Правоохранители указывали на то, что срок следствия истекал 23 января 2021 года, но они не успели закончить все необходимые мероприятия в срок. 23 января Печерский районный суд отказал ГБР в удовлетворении ходатайства – дескать, у правоохранителей и так было достаточно времени.

Как итог, данное уголовное производство ни к чему не привело.

О фигурантах

По данным аналитической системы Youcontrol, ООО “Капитал” (экс-инвестор по реконструкции здания) было зарегистрировано в июле 1999 года. Руководителем компании указана Лариса Гетьман-Гнидунец, учредителями – житель Калиновки Киевской области Виталий Гнидунец и житель столицы Александр Гнидунец. Фирма юридически находится в Киеве.

ООО “Альтернатива” (экс-арендатор здания) зарегистрировано в феврале 2004 года. Руководителем компании значится Алексей Гнатенко, а конечным бенефициаром Сергей Боярчуков. Последний является руководящим партнером юридической фирмы “Боярчуков, Алексеев и партнеры”. Одним из сооснователей этой фирмы был упомянутый выше Сергей Алексеев – народный депутат VIII и нынешнего IX созывов Верховной Рады от “БПП-Солидарности” и “Европейской солидарности” соответственно. Известно, что Сергей Алексеев – хороший друг братьев Кличко: он был или до сих пор является Почетным президентом “Официального фан-клуба братьев Кличко”.

ООО “Вит-Плюс” (нынешний владелец здания) было зарегистрировано в марте 2004 года. Руководителем компании указана Анжела Погасий, учредителем – компания с ограниченной ответственностью “Трейдмол Холдингс ЛТД” (Кипр), конечным бенефициаром – Владимир Кличко. ООО “Вит-Плюс” зарегистрировано по адресу нахождения отеля “11 Зеркал” – улица Б. Хмельницкого, 34-А. Система Youcontrol прямо относит ООО “Вит-Плюс” к “группе братьев Кличко”, которая объединяет компании, занимающиеся организацией боксерских поединков, а также около десятка компаний, работающих в сфере недвижимости.

Департамент коммунальной собственности КГГА с 5 ноября 2014 года возглавляет Андрей Гудзь.

* ТОВ “Капітал” (код ЄДРПОУ: 30437346);

** ТОВ “Альтернатива” (код ЄДРПОУ: 32769820);

*** ТОВ “Віт-Плюс” (код ЄДРПОУ: 32856677).

Фото: коллаж KV

КиевVласть