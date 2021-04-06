Похищение судьи Чауса в Кишиневе очевидцы сняли на видео

Задержанный по подозрению во взяточничестве скандальный судья Николай Чаус был похищен в Молдове. О похищении стало известно 3 апреля 2021 года. Похищение судьи попало на видео, которое распространили в Сети.

Об этом сообщает Publika.

Впервые о похищении скандального судьи сообщил адвокат Ростислав Кравец. Адвокат передал слова супруги судьи, которая отметила, что похищение не является первоапрельским розыгрышем, поэтому стоит воспринимать эту информацию всерьез.

Супруга судьи попросила правоохранительные органы разобраться с похищением Николая Чауса, и отыскать его.

На видео, которое было опубликовано в Сети, можно увидеть, как происходит похищение судьи.