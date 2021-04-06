Адвокат рассказал о состоянии здоровья пострадавшей в ДТП с блогером Билом

Женщина, пострадавшая в ДТП на Смоленской площади с участием блогера Эдварда Била, находится при смерти, она не вышла из комы. Об этом ТАСС рассказал адвокат потерпевших Виталий Бородин.

«Она до сих пор не вышла из комы. Можно сказать, она при смерти», — сказал он.

В четверг днем на Смоленской площади в центре Москвы водитель Audi выехал на встречную полосу и столкнулся с четырьмя автомобилями. В результате серьезно пострадала женщина, находившаяся за рулем Volkswagen, она госпитализирована. По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, пострадавшая — консультант Госдумы Мария Артемова, у нее стаж вождения около 10 лет. Источник также сообщал ТАСС, что за рулем автомобиля, выехавшего на встречную полосу на Смоленской площади, находился YouTube-блогер Эдвард Бил, известный по скандальным пранкам. На его канал в видеохостинге подписаны более 4 млн человек.