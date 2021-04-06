Киевский прокурор получил в подарок очередную квартиру и отбился от НАПК в суде

Шевченковский суд Киева не стал наказывать прокурора Евгения Одобеско за нарушение требований финансового контроля.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на постановление от 3 декабря 2020 г.

Одобеско является прокурором Киевской местной прокуратуры № 10 Шевченковского района. 12 декабря 2018 г. он получил в подарок трехкомнатную квартиру стоимостью 980 000 гривен. Это помещение площадью 109 кв.м. по улице Михаила Драгомирова, 20 — «ЖК Новопечерские Липки».

Прокурор не сообщила в НАПК о существенных изменениях в имущественном состоянии, не подал в реестр соответствующую декларацию.

В суде Одобеско свою вину не признал и передал письменные объяснения, убеждая прекратить производство по данному делу в связи с отсутствием в его действиях состава административного правонарушения. Также Одобеско просил учесть решение Конституционного суда от 27 октября 2020 г., которым признана неконституционной часть 2 статьи 52 Закона Украины «О предотвращении коррупции», которая обязывала чиновников в случае получения дохода в более чем 50 прожиточных минимумов в 10-дневный срок сообщить об этом НАПК.

Суд закрыл дело против прокурора в связи с фактической отменой акта, устанавливающего административную ответственность.

Прокурор указывает квартиру в своих годовых декларациях. Даритель квартиры неизвестен. Значительных сбережений прокурор официально не имеет. Но ему также принадлежат еще три квартиры — одна в Киеве, на 41 к.м. и две в Одессе — 112 и 74 кв.м.

Ранее Одобеско работал в Военной прокуратуре Центрального региона.