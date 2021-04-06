Курдистанские пленники, жулики из спецслужб и убийство Шеремета

Украинские спецслужбы, фигуранты скандальных уголовных дел о терактах (и не только), международный преступники, связанные с «русской мафией». На такой клубок хитросплетений интересов и связей наткнулся обозреватель проекта [громкие дела] Ярослав Гармаш, идя по зацепкам в одной увлекательной истории. Подробности в его материале, подготовленном специально для «ОРД».

Под личным контролем президента Зеленского

Эта история, промелькнувшая в украинских СМИ без особого резонанса, началась четыре года назад, в мае 2017-го.

Группа граждан, представляющих иракский Курдистан, прибыла в Киев за покупками. Их интересовали станции постановки радиопомех, переносные зенитно-ракетные комплексы и противотанковые ракетные комплексы «Скиф».

Подобные вооружения курды нигде не могли приобрести легально. Кто им присоветовал обратиться к группе украинских аферистов – можно лишь догадываться. Сейчас остановимся на том, как развивались события.

Согласно распространенной в СМИ версии, продать необходимое курдистанским товарищам вызвались двое граждан Украины – харьковчанин Олег Калашников и Тарас Савин из Киева. Они даже показали «купцам» товар и дали потрогать его руками. На одном из предприятий «Укроборонпрома».

Как люди с улицы могли водить подозрительных иностранцев на смотрины в государственный оборонный концерн? Наберитесь терпения, это не самая большая странность в этой истории.

Итак, курдам предложенный товар понравился. Очень. Они были готовы брать уже. Продавцы тоже были готовы. Немедля получить деньги. Аванс в размере $1 млн.

Курды согласились. Но с одним условием: представители продающей стороны должны отправиться с ними в солнечный Курдистан отвечать головой за исполнение условий контракта. В роли таких «гарантов» оказались двое знакомых Олега Калашникова – Александр Санпитер и Евгений Фоменков.

В итоге курды выдали украинским «комбинаторам» миллион аванса (немаловажная деталь: согласно публичной версии, деньги «на руки» дали Тарасу Савину), а взамен получили ровным счетом ничего. То есть, их «кинули». Санпитер и Фоменков на три года застряли на Ближнем Востоке в плену у гордых воинственных горцев.

Александр Санпитер и Евгений Фоменков «в гостях» у курдов на территории Северного Ирака

Завершилась эта история (на самом деле, лишь видимая её часть), ещё страннее, чем началась. Смотрите.

20 августа 2017-го, когда стало понятно, что Александр Санпитер и Евгений Фоменков «влипли», супруга первого, Татьяна Санпитер, обратилась с заявлением о похищении мужа в ГУ Нацполиции Харьковской области. Причем, Татьяна знала все ключевые обстоятельства пропажи супруга, и сообщила о Савине, Калашникове и странной сделке по продаже оружия. Следователь зарегистрировал уголовное производство №12017220470005092 по факту похищения человека.

Согласно данным из открытых источников, была создана совместная группа Нацполиции, СБУ, ГУР МО, Службы внешней разведки и МИД. Олега Калашникова вызвали на допрос. Однако, как говорится в материалах дела, «… Калашников отрицает свою причастность к содействию в выезде Санпитера и Фоменкова в Ирак». На этом уголовное производство заглохло – я проверял по Единому госреестру судебных решений – никакого движения с тех пор нет (вот единственное решение суда в открытом доступе по этому делу).

Эта история, если не ошибаюсь, впервые просочилась в прессу спустя полтора года. В начале 2019-го скандальный персонаж, известный как «агент НАБУ» Евгений Шевченко, опубликовал на сайте Цензор.НЕТ колонку, в которой рассказал о «курдистанской афере» с, я бы так сказал, некоторыми подозрительно подробными деталями.

Евгений Шевченко

По легенде «агента», о злоключениях Санпитера – Фоменкова он якобы узнал случайно, посетив Ирак по своим коммерческим делам в 2018-м. Правда ли это, можно только гадать. Но теперь уже известно, что Евгений Шевченко наведывался в Ирак с целью продвижения услуг частной военной компании, за создание которой он вместе с группой товарищей ходит под уголовным делом. Также уже не является секретом, что Шевченко сам в той или иной ипостаси фигурирует в уголовных производствах о коррупции при сделках с оружием. Например, он принимал деятельное участие в схемах Свинарчуков, и не оказался вместе с ними на скамье подсудимых лишь потому, что с самого начала «стучал» на подельников.

Впрочем, роль Евгения Шевченко тут не столь важна. Очевидно, что кто-то из его партнеров по каким-то делам был заинтересован, чтобы история была предана огласке. Зачем? Ответа на этот вопрос у меня нет. Так что перейдем к финалу истории.

21 декабря на официальном сайте президента Украины появилось сообщение о том, что курдистанские узники Александр Санпитер и Евгений Фоменков после долгих лет плена наконец-то вернулись на родину. Случилось это якобы благодаря Владимиру Александровиче Зеленскому и под его личным контролем.

И на этом всё. Как будто никакие курды в Киев не приезжали, не ходили по «Укроборонпрому», прицениваясь к образцам, и никто их тут на миллион не «кидал». Возможно, конечно, что наши доблестные «органы» ныне в режиме строжайшей секретности проводят кропотливою работу по поиску и поимке виновных. В этом случае стоит пожелать им осмотрительности, поскольку в конечном счете они рискуют выйти сами на себя.

Ниточка первая: Харес Юссеф и русская мафия

Дело «Санпитера – Фоменкова» – это нечто большее, чем история о «разводе» курдистанских «лохов». Чтобы понять это, нужно немного потянуть за ниточки, тянущиеся от имен и фамилий «засветившихся» фигурантов.

Олег Калашников, который по версии Татьяны Санпитер и Евгения Шевченко якобы выступал драйвером аферы, – это ответвление, которое само по себе никуда не ведет.

Олег Калашников

Он – бывший сотрудник УСБУ в Харьковской области, на момент начала событий – начальник отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков и оружия Харьковской таможни. Имеет на иждивении пятерых детей, каких-либо интересных бизнес-связей ни у него, ни у его супруги Оксаны Калашниковой (до замужества Яцуценко) не обнаружено.

Согласно его последней электронной декларации, в первой половине прошлого года Калашников вроде как уволился с госслужбы далеко не бедным человеком. На этом его след теряется. Но автор не просто так выделил «жирным» предыдущее место службы Олега Калашникова. «Контора» в этой истории засветится ещё не раз.

Во время заключения соглашения с курдами, закончившегося банальным «кидком», со стороны «продавцов», кроме Савина и Калашникова на первых ролях, фигурировало еще несколько человек, образно выражаясь, на «подтанцовке». Из них идентифицировать автору эти строк удалось лишь одного – адвоката Кишишьяна Ашота Карапетовича.

Ашот Кишишьян

Гражданин с такими ФИО некоторое время трудился заместителем начальника Следственного отдела ГУ МВД в Харьковской области. Впрочем, его роль в этом деле выяснить пока не удалось.

Больше ответов на вопросы дает персона Савина Тараса Петровича, в руки которого, как указано выше, якобы попал миллион долларов недостаточно осторожных курдов.

Тарас Савин

Забив ФИО этого гражданина в Единый госреестр компаний от сервиса Ring, ваш покорный слуга на некоторое время растерялся, в каком направлении лучше «копать» – настолько сочны связи этого субъекта. Начнем, пожалуй, с более запутанного и немного экзотического «ответвления».

Итак, Тарас Савин любит детей. В хорошем смысле, как и его партнер по «кидку» Олег Калашников. Ещё Тарас Петрович любит ОПЗЖ кума Путина, от которого на досрочных выборах пытался попасть в Верховную Раду (безуспешно). Но это, пожалуй, к делу не относится.

Согласно реестрам, Тарас Савин является соучредителем Международного благотворительного фонда «Земля детей». Все бенефициары этой организации, как бывшие, так и нынешние, по своему примечательны – от каждого из них ниточки ведут к той или иной темной истории. Но в контексте истории, которую мы исследуем сейчас, нас интересует торговля оружием. Поэтому автор этих строк заинтересовался Константином Могильником, который еще два года назад был не только соучредителем, но и руководителем «Земли детей».

Константин Могильник известен, прежде всего, как волонтер, полярник и писатель-путешественник. Но, как показывают реестры, он еще немножечко бизнесмен. Автора очень сильно заинтересовало специализирующееся на кино- и телепроизводстве ООО «Эквитес Груп», в котором Могильник имеет небольшую долю. Вернее, не оно само, а её основной бенефициар, держатель 80% уставного фонда фирмы.

Юссеф Максим Харесович нам тут интересен по ряду причин, одна из которых – его родитель – Харес Юссеф, международный аферист и безнес-партнер опального олигарха Дмитрия Фирташа.

Харес Юссеф

В этой публикации ради экономии места и времени мы не будем отдельно останавливаться на роли Юссефа-сташего в организованной преступности и его связях с украинским истеблишментом (если вас интересует этот предмет, исчерпывающую информацию вы можете найти, например, тут). Остановимся на том, что важно в контексте.

В 2008 году испанская полиция провела операцию «Тройка», направленную против действующих в стране российских Тамбовской и Малышевской преступных группировок. Спустя несколько лет в рамках операции «Вариола» (ставшей своеобразным продолжением «Тройки») в Марбелье испанскими силовиками были задержаны адвокат Антонио де Фортуни и Майнес и его сын Алехандро Мануэль де Фортуни Гамаче, возглавляющие юридическое бюро Abogados Asociados de Fortuny SLP. По данным следствия, они спланировали сложную серию банковских и торговых операций для отмывания средств своих клиентов, многие из которых были связаны с «русской мафией». В этом деле среди прочих их непосредственным клиентом был Харес Юссеф, по мнению следствия, переправлявший испанским адвокатам для дальнейшего «отмыва» средства украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Его правой рукой якобы был его сын, Максим Юссеф.

Вот один из примеров, который можно найти в официальном запросе испанской прокуратуры австрийским коллегам об экстрадиции Фирташа: «Фирма Inpar S.A., основанная в Марбелье обвиняемым по делу «Тамбовско-Малышевской» ОПГ Антонио Фортуни, была продана сыну Хареса Юссефа Максиму Юссефу за 1,2 млн евро. В 2009 году Фирташ приобрел через Антонио де Фортуни виллу в поселке La Zagaleta в провинции Малага за 1,5 млн евро из доходов от преступной деятельности».

Имя Хареса Юссефа также «всплывает» в криминальном досье под названием «Сеть «Одесса», составленном независимой детективной организацией C4ADS. Процитируем:

«В свое время пресса много писала о том, что когда украинское правительство решило поставить оружие в Южный Судан в 2007-м, Харес Юссеф, сирийский бизнесмен, проживающий и работающий в Украине, а также личный советник тогдашнего президента Виктора Ющенко, выбрал (Вадима) Альперина и (судно) Faina. Международная и арабская пресса долго перемывала кости Юссефу – по причине того, что он был связан с еще одним торговцем оружием и криминальным авторитетом – Семеном Могилевичем, представителем которого он якобы являлся».

Вадим Альперин на борту судна Faina

Пожалуй, о драматической истории с захватом сомалийскими пиратами судна Faina с украинским экипажем и грузом тяжелых вооружений (включая танки) на борту наслышаны все. Не думаю, что её стоит пересказывать. Но отметим появление в повествовании имени Вадима Альперина – не так давно низложенного детективами НАБУ короля украинской контрабанды, в том числе и оружейной. В данном контексте он интересен не сам по себе, а еще одним странным совпадением.

Насколько известно, Вадим Альперин имел общие дела с «агентом НАБУ» Евгением Шевченко, который «сдал» его следствию, как Свинарчуков. И чья роль в деле Санпитера – Фоменкова, мягко говоря, немного подозрительна.

Ниточка вторая: теракты и убийство Павла Шеремета

Второе направление связей, ведущих от Тараса Савина, участвовавшего в «кидке», ещё более увлекательно и даже немного жутковато.

Тарас Савин, согласно реестрам, также числится бенефициаром ООО «Табити и Апи». Ему принадлежит 50% уставного фонда, еще по 20% и 30% соответственно имеют Корниевский Александр Александрович и Пономаренко Дмитрий Валериевич. Почему «агент НАБУ» Шевченко, рассказывая широкой публике о «курдской истории», не обратил внимание на тесную связь Пономаренко и Корниевского с одним из ключевых фигурантов скандала? Вопрос риторический.

Дмитрий Пономаренко фигурирует в регистрационных данных четырех юридических лиц. Коме «Табити и Апи» из них стоит выделить ООО «Промышленно оборонные технологии». До 13 декабря 2017 года в состав учредителей этого ООО входил и Александр Корниевский. До того, как им заинтересовалось следствие по ряду резонансных дел.

Согласно постановлению Королёвского райсуда Житомира от 15.01.2020 года, вынесенного в рамках уголовного производства №42019060360000260, «Промышленно оборонные технологии» фигурировали в качестве одной из «прокладок» в коррупционных схемах на Житомирском бронетанковом заводе. «Схематоз» на Житомирском бронетанковом – лишь один из эпизодов обширного «дела Свинарчуков», сделавшего «агента НАБУ» знаменитым.

Примечательно, что фамилии Пономаренко и Шевченко поочередно всплывают в другом эпизоде «дела Свинарчуков» — крайне запутанной, я бы даже сказал «мутной» истории с закупкой для нужд армии клистронов – высокочувствительных приборов, используемых в зенитно-ракетных комплексах.

Дмитрий Пономаренко

Согласно отрывочным сведеньям, имеющимся о Пономаренко в открытом доступе, он давно и крепко связан с оружейной «темой». Во время последнего премьерства Юлии Тимошенко этот персонаж успел побывать директором госпредприятия «Прогресс» (в 2008-м), затем с января 2010-го по июль 2011-го был директором государственного спецпредприятия «Укрспецторг», в котором ранее некоторое время трудился заместителем директора. В последнее время известен как «агент СБУ под прикрытием» с позывным Дитрих. Фигурирует в нескольких резонансных уголовных делах, причем, роль его там явно неоднозначна.

«Познакомил нас (с Пономаренко – прим. ред.) именно Корниевский. По характеру он (Пономаренко) яркий представитель «золотой» молодежи и считает, что у него голубая кровь потомка КГБиста. Капризный, дрянной и сволочной. Не советую иметь дело», — такую характеристику дал Дитриху Борис Герман – обвиняемый в организации покушения на журналиста Аркадия Бабченко.

Герман в последствии утверждал, что считал организацию псевдопокушения на Бабченко спецоперацией отечественной контрразведки, которая якобы завербовала его, Германа, для участия в «многоходовке» через своего агента Пономаренко. В СБУ упорно отрицают какую-либо связь с таким «агентом».

Александр Корниевский

Бизнес-партнер Дитриха Александр Корниевский – боец добровольческого батальона «Айдар», позывной Кулибин. Такой позывной доброволец получил за «золотые» руки. Кроме всего прочего у Корниевского особенно неплохо получались СВУ – самодельные взрывные устройства. Фигурант уголовных дел о незаконном обороте оружия, покушениях на убийства и терактах. Иногда, как зафиксировали мои коллеги, называл себя «детективом антикоррупционного комитета при СБУ».

Александра Корниевского и двух его побратимов арестовали в 2018 году. Среди подозрений – причастность к убийству добровольца Амины Окуевой. Следствие предполагало, что автомат Калашникова, из которого расстреляли Окуеву, из массогабаритного макета в боевой образец был переделан в цеху, арендованном фирмой «Табити и Апи». Руками Корниевского. Также, согласно информации из открытых источников, следствие, по крайней мере, рассматривало версию, согласно которой эти же заботливые руки смастерили СВУ, оборвавшее жизнь другого ветерана войны с Россией – Тимура Махаури.

Примечательно, что в контексте подготовки покушений на Окуеву и её супруга Адама Осмаева всплывало еще одно знаковое имя – Валерий Шайтанов, генерал-майор СБУ, самый высокопоставленный российский «крот», когда-либо выявленный в рядах украинских спецслужб (если, конечно, не учитывать их руководство времен Януковича).

Валерий Шайтанов

Согласно опубликованной информации, этот замысел Шайтанова разрушил внедренный контрразведкой «посредник». В судебных материалах этот агент фигурировал как «Н», но вскоре в прессу утекли сведенья, согласно которым настоящее имя «Н» Иван Лукашевич. С 2019 года он работает заместителем гендиректора госпредприятия «Укринмаш», входящего в структуру «Укроборонпрома».

Изначально интерес силовиков к Корниевскому возник после покушения на «авторитета» из Прикарпатья Михаила Чекурака. Напомним, этого гражданина пытались «грохнуть» с помощью СВУ, которое не сработало. Следы от взрывного устройства вывели следствие на ветеранов АТО супругов Грищенко – Владислава (позывной Буча) и Инну (Пума). Тогда же в поле зрения следствия попал Андрей (Рифмастер) Антоненко, Яна Дугарь и Юлия Кузьменко. По мнению обвинения, именно эти трое летом 2016-го якобы убили исполнительного директора «Украинской правды» Павла Шеремета.

При чем тут Александр Корниевский? «Золотые» руки, СВУ… По крайней мере, еще в 2018 году следствие предполагало, что бомбу, оборвавшую жизнь Шеремета, смастерил этот партнер «агента СБУ» Дитриха.

Фигурирует ли Корниевский в «деле Шеремета» сейчас, когда оно ушло в суд? Упоминаний об этом в открытых источниках нет. Известно, что это дело состоит из почти 240 томов, из которых в суд ушло лишь 38.

Ярослав Гармаш

grom-ua.org