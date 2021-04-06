В МИД РФ допустили создание в России альтернативной SWIFT платежной системы

В России может появиться альтернативная SWIFT платежная система, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин в интервью РИА «Новости».

«Принимая во внимание стремительное развитие цифровых валют и блокчейна, очевидно, что база для международных расчетов может быть сформирована совершенно на новой технологической основе», — сказал он.

По словам Панкина, развитие альтернативных SWIFT систем является «не только реакцией на сложившуюся геополитическую реальность, но и ответом на необходимость модернизации методов осуществления платежей с учетом современных передовых достижений в цифровой сфере». Ни о какой монополии, с его слов, речи не идет.

SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей. Политики в США уже несколько лет обсуждают исключение России из SWIFT в рамках санкций.

Ранее в марте глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что нужно отходить от расчетов в долларах и использования «контролируемых Западом» платежных систем. По его словам, Россия и Китай должны таким образом снизить риски, связанные с введением санкций.