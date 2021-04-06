Онколог назвав важливі ознаки, що вказують на рак

Пов’язані з шлунково-кишковим трактом ракові захворювання останнім часом зустрічаються все частіше. За останніми даними, колоректальний рак займає друге місце, а рак шлунка – третій за смертністю від онкологічних захворювань.

Онколог і хірург Іван Карасьов пояснив, що на початкових стадіях ракові захворювання шлунково-кишкового тракту (ШКТ) можна повністю вилікувати. Він пояснив, на які ознаки слід звернути особливу увагу і здатися фахівцям, щоб не пропустити розвиток пухлини.

Уважно поставитися до можливого серйозного захворювання і звернутися за медичною допомогою допоможуть наступні симптоми:

– зміна стільця;

– велика втрата ваги;

– часті болі і здуття живота;

– печія;

– відрижка;

– виділення зі слідами крові.

Як зазначив Карасьов, всі ці ситуації можуть бути викликані передраковим станом. У цю групу ризику входять пацієнти з хронічними захворюваннями органів шлунково-кишкового тракту. Причинами раку шлунка можуть бути хронічні гастрити, поліпи шлунка, виразка шлунка, додав фахівець. За словами Карасьова, до прихованих чинників ризику розвитку пухлин шлунково-кишкового тракту відносяться куріння, вживання алкоголю і порушення режиму харчування.