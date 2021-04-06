Фургал заявил об отсутствии у следствия доказательств его вины

По словам экс-губернатора, уголовное дело в отношении него строится на показаниях лишь двух свидетелей, на которых было оказано давление

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, находящийся в следственном изоляторе «Лефортово» по обвинению в организации серии заказных убийств, дал интервью газете «Коммерсант». В нем экс-чиновник заявил о том, что уголовное дело в отношении него строится на показаниях лишь двух свидетелей, на которых было оказано давление.

По словам Фургала, следствие не смогло собрать неопровержимых доказательств его вины, а показания его бывшего делового партнера Николая Мистрюкова и экс-полицейского Владимира Першина, на которых строится обвинение, были получены под давлением.

Фургал напомнил, что Першин отбывал наказание в колонии за вымогательство и шантаж, а Мистрюкова лишили адвокатов, «и после проведения определенных действий он согласился принять версию следствия».

Бывший губернатор также рассказал, что ему предлагали признать вину и заключить досудебное соглашение, однако он отказался от сделки, поскольку считает себя невиновным, а свое уголовное дело – заказным.

Напомним, 9 июля 2020 года стало известно о задержании теперь уже бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который, будучи представителем ЛДПР, занял этот пост в 2018 году благодаря протестному голосованию, победив поддерживаемого Кремлем кандидата. После этого в Хабаровском крае начались массовые несанкционированные акции протеста в поддержку Фургала. Между тем, 20 июля президент подписал указ о назначении на пост врио губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, коллеги Фургала по ЛДПР.

В начале февраля текущего года стало известно о том, что Сергею Фургалу предъявлено обвинение в окончательной редакции. Согласно версии следствия, в 2004-2005 годах экс-губернатор являлся лидером преступной группы. В этом качестве он организовал физическую ликвидацию бизнесменов Евгения Зори и Олега Булатова. Кроме того, возглавляемая им группа попыталась убить предпринимателя Александра Смольского, однако сделать это ей не удалось. Следователи полагают, что политик совершал преступления для продвижения своего бизнеса. В итоге Фургала обвинили по трем статьям Уголовного кодекса РФ: об убийстве двух и более человек, совершенном организованной группой, а также покушении на убийство двух и более человек и незаконном обороте оружия.