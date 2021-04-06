В Каменском отец изнасиловал свою 13-летнюю дочь

В городе Каменское Днепропетровской области отец изнасиловал свою родную дочь. Об этом сообщает пресс-служба местного управления полиции.

В полицию обратилась 50-летняя женщина, которая рассказала, что несколько дней назад ее бывший муж совершал развратные действия по отношению к своей 13-летней дочери, когда та пришла к нему в гости.

Отмечается, что правоохранители открыли уголовное производство по статье «изнасилование». По делу уже были назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы, целью которых является установить все обстоятельства произошедшего преступления.