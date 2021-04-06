В Германии обнаружили первый случай нового вируса

Ученые уже окрестили его «комбивирус»

Первый известный в Германии случай заражения человека вариантом коронавируса, сочетающего генетические модификации, известные как «британская» и «южноафриканская» мутации, были обнаружены местными эпидемиологами. Об этом в воскресенье, 4 апреля, сообщает Spiegel.

Заболевание было обнаружено во время проверки в берлинском аэропорту у пассажира, который прилетел в Берлин из Саксонии.

Вирус-мутант указанный аббревиатурой B.1.525, ранее уже был замечен в нескольких странах, в частности в Дании, Италии, Нигерии, Норвегии, Канаде, Великобритании и США.

Как отмечают специалисты, мутируют все вирусы, однако вариант B.1.525 сочетает решающие генные изменения, которые влияют на так называемый спаечный белок, с которым возбудитель проникает в клетки организма.

Пока точных данных о новой мутации недостаточно, чтобы судить, насколько опасным и более заразным является он. Но можно предположить, что прививки антикоронавирусными вакцинами могут быть менее эффективными против этого варианта, а люди, которые уже переболели Covid-19, могут заразиться снова.

В Германии в настоящее время проводится секвенирование значительно большего количества образцов, чем раньше, для того чтобы оценить распространение новых вариантов коронавируса.

Новый вариант коронавируса B.1.525 был обнаружен в середине февраля 2021 года в Великобритании и еще ряде стран. По данным исследователей из Эдинбургского университета, он обладает «потенциально тревожным набором мутаций».

На данный момент в Британии обнаружено не менее 32 случаев инфицирования данным вариантом вируса, в Дании – 35, в Нигерии – 12. Также подобные случаи зафиксированы во Франции (5), в США (7), Гане (4), Австралии (2), Канаде (2), Иордании (2) и Испании (1).