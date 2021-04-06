Просроченная задолженность россиян по кредитам за год увеличилась на 22%

Теперь она составляет почти один триллион рублей. В Банке России заявили, что рост данного показателя не является критичным

Газета «Известия» со ссылкой на данные Банка России сообщила об увеличении на 22% просроченной задолженности россиян по кредитам за последний год. Теперь она составляет почти один триллион рублей. Между тем, в ЦБ не считают рост данного показателя критичным.

По состоянию на 1 марта 2021 года сумма просроченной задолженности по займам граждан (речь идет исключительно о физических лицах) составила 976,1 миллиарда рублей. Согласно данным Центрального банка России, за год данный показатель увеличился на 176 миллиардов рублей или на 22%.

Примечательно, что ранее в течение нескольких лет объем просроченной задолженности демонстрировал снижение: по состоянию на начало марта 2020 года в сравнении с предыдущим годом он уменьшился на 1,2%, а в 2019 – на 5%.

Одновременно продолжает расти объем кредитования граждан. Год назад кредитный портфель россиян составлял 18 триллионов рублей, а в настоящее время – 20,8 триллиона рублей. В 2019 году сумма выданных займов составляла 15,3 триллиона рублей, в 2018 году – 12,4 триллиона.

В Центральном банке России увеличение объема просрочки граждан по кредитам связывают с последствиями пандемии коронавируса. Там также отметили, что рост данного показателя не является критичным.

За время пандемии коронавируса и связанного с ней экономического кризиса число бездетных российских семей, живущих за чертой бедности, выросло в два раза. При этом среди семей с детьми бедность, напротив, снизилась. Это связано с тем, что последние получали выплаты из федерального бюджета.