Користь і шкода березового соку

Багато людей у ранній весняний період вживають березовий сік, але не всі з них знають про корисні властивості цього напою.

Про це розповіли в навчально-методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Чернівецької області, передає Високий Вал.

До складу березового соку входить безліч важливих мікроелементів, серед яких кальцій, залізо, глюкоза, дубильні речовини й органічні кислоти. У весняний період, коли наш організм ослаблений довгою зимою, чудовий напій допоможе впоратися з авітамінозом, весняною депресією, повернути організму силу і бадьорість, зміцнити імунну систему.

Березовий сік можна застосовувати для лікування, догляду за шкірою і волоссям.

Прозорий солодкуватий напій рекомендується пити людям із захворюваннями шлунково-кишкового тракту, жовчного міхура, печінки, запаленнях дванадцятипалої кишки. Також цей сік корисний при інтоксикації організму, його використовують для допоміжного лікування онкологічних захворювань.

Такий напій можна застосовувати при алергіях, але в цьому випадку потрібно обов’язково знати, чи немає у вас алергічної реакції на березовий пилок.

Свіжозібраний березовий сік можна зберігати в холодильнику протягом 2-х діб без спеціальної обробки. Потім він втрачає свої корисні властивості.

Під час збору соку слід звернути особливу увагу на екологію місця його збору. Якщо береза росте, наприклад, біля автомобільної траси, використовувати її для отримання цілющого напою не можна.

Не слід вживати сік в занадто великих кількостях тим, хто має камені в нирках, оскільки це може призвести до їх руху.

Береза — не просто красиве дерево, а ще й корисне.

Березові бруньки і листя використовуються для лікування різних хвороб, з гілок роблять цілющі віники для лазні.

Пам’ятайте, бажаючи насолодитися смачним напоєм, потрібно не забувати про природу і дбайливо до неї ставитися.

: Високий замок