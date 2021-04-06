Байболов, Утемуратов, Шодиев, Алшинбаев… вбухали краденное в Ривьеру

Если посчитать все вложения олигархов, чиновников и просто не в меру богатых людей постсоветского пространства в недвижимость за пределами своей родины, то сумма превысит бюджет Казахстана в десятки раз. Почему так случается судить не нам, но назвать героев нашего времени стоит.

Лазурный берег всегда был мечтой для бояр, промышленников, дворян и просто богатых людей из Восточной Европы и Средней Азии. Тренд пришел более века тому назад и с тех пор никуда не уходит. Для кого-то, увидеть «Париж и умереть», для других же купить виллу за 30 миллионов и там жить. Каждому свое.

Что делать, если тебе не повезло родиться в стране без вечной весны, океанов и теплых морей? На этот случай есть несколько вариантов. Первый – смириться. Второй поменять страну. Третий – заработать денег и купить себе домик у моря. Если денег не очень много, это может быть домик в Крыму или в Сочи. В случае с Казахстаном, это означает, что скорее всего, что вы чиновник средней руки или бизнесмен, который не попал в список даже казахстанского Форбса.

Если с материальной точки зрения у вас все «ок» — вам прямая дорога на Лазурный берег Франции.

Давайте разберемся кто же из казахстанских миллиардеров поселился на самом дорогом французском полуострове, показываем их виллы и соседей.

УТЕМУРАТОВ, АЛШИНБАЕВ, БАЙБОЛОВ И ДРУГИЕ ОЛИГАРХИ ЛАЗУРНОГО БЕРЕГА ВКЛАДЫВАЮТ УКРАДЕННЫЕ МИЛЛИАРДЫ В БЮДЖЕТ ФРАНЦИИ

Сен-Жан-Кап-Ферра — это небольшая коммуна на юге Франции в департаменте Приморские Альпы, фактически пригород Ниццы. Считается, что некогда глухую деревушку превратил в фешенебельный курорт бельгийский король Леопольд II. Во всяком случае он ввел моду на это место. Тут король, которому сейчас на его родине сносят памятники, купил, а затем перестроил для свой любовницы роскошную виллу Les Cedres. В конце прошлого года владельцем этого поместья стал украинский олигарх Ренат Ахметов. Сумма сделки составила €200 миллионов — рекорд для местного рынка недвижимости.

Ренат Ахметов — не единственный покупатель активов с постсоветского пространства (помимо виллы Леопольда, там ему принадлежат еще два особняка) на «Полуострове миллиардеров». Местные СМИ пишут, что именно «русские» взвинтили цены, скупая все и не сильно обращая внимание на ценник. В результате за последние 25 лет стоимость квадратного метра выросла в десятки раз. По словам французского специалиста по элитной недвижимости Хитклиффа Зинграфа, вилла, которая была куплена в 2000 году за €14 млн, сейчас продается за €110 млн. Средняя стоимость «жилого» квадратного метра в Сен-Жан-Кап-Ферра — €44 тысячи, пишет Выход к морю.

Всего же на полуострове расположено около 600 вилл. Французская журналистка Элен Константи в своей книге «Нашествие на Ривьере» пишет, что примерно половиной из них владеют выходцы из стран бывшего Советского Союза.

Постсоветским «первооткрывателем» полуострова считается Борис Березовский: он скупал тут недвижимость не только для себя, но и для членов семьи Бориса Ельцина. Здесь живет и скрывается от российских следователей «православный олигарх», когда-то входивший в ближний круг Владимира Путина Сергей Пугачев.

Villa Serena принадлежит российскому водочному королю Юрию Шефлеру. Неподалеку живут российский мультимиллиардер Александр Пономаренко, украинские бизнесмены Виктор Пинчук, Дмитрий Фирташ и политик Сергей Левочкин.

Как правило, недвижимость оформляется в собственность не напрямую, а на местное юридическое лицо — это позволяет владельцам фирм рассчитывать на дополнительные бонусы: вид на жительство, а в перспективе и гражданство.

В ходе нашего расследования мы нашли такую недвижимость у председателя совета директоров и мажоритарного акционера АФК «Система» Владимира Евтушенкова и владельца «Альянс Русский текстиль» Зеина Ахабаева. Последний владеет фирмой вместе со своей супругой Манат, уроженкой Шымкента.

ШОДИЕВ И ВЗЯТКИ САРКОЗИ

Разумеется, казахстанские бизнесмены тоже владеют недвижимостью на этом полуострове. Самый скандальный из них совладелец Eurasian Resources Group Патох Шодиев.

Как пишет французская Le Monde, в мае 2015 года силовики провели обыск на его Villa Le Petit Rocher. Обыск проходил в рамках расследования дела о коррупции в Елисейском дворце. В частности, Шодиев подозревался в даче взятки приближенным Николя Саркози за улаживание его вопросов в Бельгии, в которой против него и его партнеров по ERG Александра Машкевича и Алиджана Ибрагимова расследовалось дело об отмывании денег.

В начале 2011 года бельгийский парламент внес поправки в уголовный кодекс, позволившие заключать со следствием сделки и за определенную сумму избежать уголовного наказания по ряду экономических преступлений. После пятнадцати лет следствия дело об отмывании было закрыто, а бюджет Бельгии получил от «евразийской тройки» €23 миллиона.

По версии французских и бельгийских прокуратур, эти поправки пролоббировали в интересах Шодиева и его партнеров люди Николя Саркози. И только в прошлом году парламентская комиссия Бельгии окончательно опровергла эти обвинения.

У виллы Патоха Шодиева есть своя небольшая пристань

АСКАР АЛШИНБАЕВ И ЕГО СОСЕДКА-ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННАЯ

Бывший топ-менеджер Казкоммерцбанка, партнер российского бизнесмена Романа Троценко и фигурант «райского досье» Аскар Алшинбаев владеет сразу двумя объектами недвижимости на полуострове.

Персональный выход к морю Аскара Алшинбаева

Через компании SCI DOVE COT (капитал €1500) и SCI BRISE LAMES (капитал €150 000) вместе с супругой Саидой он приобрел участки на авеню Корниш и построил две виллы — La Corniche (av. Corniche 11) и Brise Lames (av. Corniche 13).

Виллы Аскара и Саиды Алшинбаевых

Проектированием вилл занималось французское агентство Ja Architecture. В его портфолио сохранились проекты LaCorniche и Brise Lames. Их общая приблизительная стоимость €15-20 миллионов.

Примечательно, что буквально через забор от виллы La Corniche находится вилла Gulnara (av. Corniche 9) принадлежащая дочери покойного президента Узбекистана Гульнаре Каримовой.

ВИЛЛА НА €40 МЛН БУЛАТА УТЕМУРАТОВА

Казахстанский миллиардер Булат Утемуратов (Forbes оценивает его состояние в $3-4 млрд) через компанию Galaxy с капиталом €1000 владеет активами по адресу авеню Клода Веньона 24. Судя по данным кадастровой службы, по этому адресу находится один большой участок, разбитый на несколько наделов. Там же любит бывать сын олигарха — Алидар Утемуратов, о котором мы писали ранее.

Поместье Булата Утемуратова на берегу Средиземного моря

Приблизительная стоимость этого комплекса — €40-50 миллионов. Не зря авеню Клода Веньона называют самой дорогой улицей Франции.

Местные журналисты приписывают Булату Утемуратову владение виллой Trianon (раньше там жила сербская принцесса и король Лаоса), но подтверждение этому мы не нашли.

ДВА ДОМИКА БАЙБОЛОВЫХ

Соседка Булата Утемуратов по этой же улице (авеню Клода Веньона 14) Айман Байболова владеет домом через компанию Alecha с капиталом €1000. При этом стоимость самого актива составляет не мене €10-15 миллионов.

Сдвоенный особняк Айман Байболовой

Айман — сестра Данияла Байболова, владельца столичного агентства элитной недвижимости «Best realty». Даниял сейчас живет на северном Кипре (никем не признанное, кроме Турции, государство) и, судя по его Linkedin, занимается там консультациями по инвестициям в местную недвижимость. У нас есть подозрения, что Айман является номинальным владельцем объекта на «Полуострове миллиардеров». Пожалуй, мы еще вернемся к этому активу.

ВЕСЬ СОЮЗ В КОМПЛЕКТЕ

Сауле Сулейменова, супруга директора Совместного казахстанско-украинского предприятия «Союзкомплект» Кайрата Омарова, через компанию Artina LTD владеет особняком по адресу авеню Сомерсета Моэма 12 ориентировочной стоимостью €3-5 миллионов.

Вилла Сауле Сулейменовой

По данным Комитета госдоходов Казахстана, компания «Союзкомплект» Кайрата Омарова зарегистрирована в обычной алматинской квартире. Долги по налогам оставляют почти 12 миллионов тенге. При этом СП недавно зарегистрировалось на сайте государственных закупок, очевидно, намереваясь принять участие в тендерах.

По данным казахстанских СМИ «Союзкомплект» фигурировал в нескольких крупных проектах в Казахстане, в том числе выполняя различные подрядные работы на объектах Казатомпрома десять лет назад, когда госкомпанией еще руководил осужденный позже за хищения Мухтар Джакишев.

«Выход к морю» уже писал о делах семьи Джакишевых — о том, как его дочь кинул британский мошенник и о деревне в Чехии, которую построил его брат Ермек.

КАПИТАЛЫ ПАРТНЁРОВ

Супруга Сержана Жумашова, контролирующего акционера Capital Partners, Айдана Мусина, через SCI Bella Luna (капитал €22 миллиона) владеет виллой по адресу бульвар Доминика Дюранди 28. Стоимость объекта — до €10 миллионов.

Дом Жумашовых на Лазурном берегу

Ранее супружеской паре принадлежал еще один объект и фирма SCI Roche Voet по адресу Авеню Жана Кокто 7.

Бывший актив Жумашовых

Сейчас виллой и фирмой владеют Шагизат Есенова и Ержан Нургожаев, мать и старший брат председателя совета директоров АТФБанка, долларового миллионера и зятя бывшего предправления Фонда национального благосостояния «Самрук-Қазына» Ахметжана Есимова Галимжана Есенова. Примерная цена особняка — €6 миллионов. Не так и много в сравнении с другими. Скромно жить не запретишь…

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