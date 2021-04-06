Шестерых рэкетиров, собиравших «дань» с фермеров, задержали на Днепропетровщине

«Смотрящие» через доверенных лиц заставляли фермеров платить «дань», организовали исполнение преступлений под заказ и наладили поставку в колонии запрещенных предметов.

Об этом сообщает Департамент стратегических расследований Нацполиции, информирует Цензор.НЕТ.

«Организатор — так называемый «смотрящий» за г. Никополь с богатым уголовным прошлым за плечами. Через доверенных лиц он контролировал «общак» и сбор средств в него, решал, кто из преступных групп может «работать» в том или ином районе, организовал каналы поступления продуктов питания и запрещенных вещей для осужденных. Также организовывал преступные собрания — «сходки», в которых принимали участие его доверенные лица, и за вознаграждение выступал в роли «третейского судьи»», — сказано в сообщении.

Среди его доверенных лиц — жена, криминальные «авторитеты», так называемые «смотрящие» по городам, районам и исправительным учреждениям.

Они подыскивали предпринимателей и фермеров, которых можно было обложить «данью», обеспечивали силовую поддержку, обеспечивали осужденных любым имуществом, в том числе запрещенным, вели «бухгалтерию».

1 апреля полицейские 43 обыска.

«По результатам проведения спецоперации полицейские задержали шесть человек — «смотрящих», криминальных «авторитетов» и других участников группировки. Изъяли различное оружие, сотни патронов различного калибра, 5 автомобилей, 60 телефонов, наркотики и психотропы, а также деньги в разной валюте на сумму более 2,4 млн грн», — сообщили в полиции.

О подозрения сообщили 16 людям. Шестерых из них отправили в СИЗО, еще одного — под домашний арест. Разбирательство в отношении остальных участников группировки продолжается.