Княгиня Монако Шарлен показала, як вони з князем Альбером і дітьми готувалися до Великодня (фото)

4 квітня у більшості країн Європи відзначили Великдень. До цього свята всі сім’ї, як і годиться, починають готуватися заздалегідь. Прес-служба королівської сім’ї Бельгії опублікувала кілька фотографій, на яких численна родина на чолі з царською королевою Магрете II фарбують яйця в вітальні королівської резиденції. А потім “домашньої рутиною” поділилася з підписниками в Instagram княгиня Монако Шарлен.

На знімку, зробленому з незвичного ракурсу – зверху, зображено відразу все сімейство: 43-річна княгиня, її 63-річний чоловік, князь Альбер II і їхні діти – 6-річні близнюки Жак і Габріелла. У підписі до знімка Шарлен побажала всім благословенної Пасхи і щасливого полювання за яйцями.

: bilshe.com