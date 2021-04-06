Похищение Чауса в Молдове: Похитители говорили на украинском. Выехали в Украину, одного удалось задержать

По делу похищения в Молдове украинского судьи Николая Чауса есть первый задержанный. Об этом на брифинге рассказал министр внутренних дел Молдовы Павел Войку, сообщает Громадське.

По его словам, задержанный — иностранец. Также правоохранители установили транспортные средства, которые использовали предполагаемые похитители, и сейчас продолжают устанавливать других вероятных соучастников.

«Это преступление было совершено иностранными гражданами, пересекшими государственную границу. Эти граждане уже покинули страну, пересекли границу с Украиной. У нас также есть записи доказательств на украинском языке», — сказал министр.

В Сети появилось видео похищения украинского судьи.