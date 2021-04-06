Петербуржца, расчленившего жену топором, освободили от уголовной ответственности

Выборгский районный суд Петербурга освободил от уголовной ответственности Николая Тихонова, который расчленил свою жену топором и выкинул тело из окна. Об этом сообщает пресс-служба судов города.

Его отправили в психиатрическую больницу на принудительное лечение «с интенсивным наблюдением».

Тихонова обвиняли в убийстве (часть 1 статьи 105 УК РФ) супруги в июле 2020 года. По версии следствия, он несколько раз ударил женщину топором по голове, а затем отрубил голову, руки и ноги. Туловище он выкинул в окно, чтобы позже спрятать его в лесу. Остальные части тела петербуржец спрятал в чемодан. На допросе Тихонов признал вину и заявил о раскаянии.

По информации «Фонтанки», супруги находились в процессе развода и постоянно ссорились из-за вопроса опеки над их общим ребенком. Еще одной причиной конфликтов был недостаточный, по мнению женщины, заработок Тихонова.