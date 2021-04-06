Роскомнадзор решил отложить блокировку Twitter, но продолжит его замедлять

Такое решение было принято в связи с тем, что социальная сеть начала выполнять требования российских властей об удалении запрещенного контента

Роскомнадзор пока не станет полностью блокировать работу Twitter на территории России, однако трафик социальной сети продолжит замедляться как минимум до 15 мая. Об этом говорится в официальном сообщении ведомства.

В настоящее время компания Twitter впервые приняла решение пересмотреть принципы работы своей службы модерации на территории России, поэтому полная блокировка социальной сети была отложена, отмечают в Роскомнадзоре.

Ведомство предоставило Twitter дополнительное время на удаление из социальной сети запрещенного контента и приведение своей деятельности в соответствие с российским законодательством.

Роскомнадзор также сообщил, что в настоящее время социальная сеть удалила по его требованию около 1,9 тысячи из 3,1 тысячи материалов, содержащих порнографические материалы, а также пропаганду наркотиков и суицида.

Начиная с 10 марта функционирование Twitter на всех мобильных устройствах и частично на компьютерах замедляется на территории страны по решению властей, поскольку социальная сеть не выполняет требование Роскомнадзора относительно удаления запрещенного контента.

После начала блокировки в Роскомнадзоре предупредили, что Twitter может быть заблокирован полностью до того момента, пока социальная сеть не выполнит требования российского законодательства по удалению запрещенной к распространению информации. Речь идет о призывах к совершению самоубийств несовершеннолетними, детской порнографии, а также сведениях об использовании наркотиков.

В совокупности Роскомнадзор направил в компанию Twitter более 28 тысяч требований об удалении запрещенных к распространению на территории России материалов. Ведомство считает социальную сеть одним из лидеров по распространению деструктивного контента.