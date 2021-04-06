Депутаты-единороссы выступили против предложения проверять декларации дальних родственников госслужащих

Профильный комитет нижней палаты российского парламента не поддержал инициативу о расширении перечня родственников чиновников, попадающих под антикоррупционное регулирование

Депутаты Государственной Думы не поддержали предложение расширить перечень родственников государственных служащих, попадающих под антикоррупционное регулирование. Об этом сообщают «Открытые медиа». Лидер «Справедливой России» Сергея Миронов выступил с инициативой о включении в него родителей и детей, достигших совершеннолетия, однако комитет нижней палаты по безопасности и противодействию коррупции отклонил законопроект.

В настоящее время проверяющие органы постоянно следят за расходами, доходами и имуществом супругов и несовершеннолетних детей чиновников. Государственных служащие обязаны включать сведения о них в свои декларации. Миронов предложить распространить данную практику еще и на других родственников – например, родителей и совершеннолетних детей, братьев и сестер.

Необходимость принятия законопроекта справедливороссы обосновывают тем, что очень часто государственные служащие и парламентарии записывают свои полученные сомнительным путем активы на не попадающие под антикоррупционное регулирование родственников. Это позволяет им жить на широкую ногу и не отражать в декларациях свое богатство. Оснований для проверки прокуратуры в этом случае нет.

Комментируя инициативу Миронова, первый заместитель главы комитета по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев заявил, что подобные предложения многократно обсуждались в нижней палате. По его словам, реализовать ее не представляется возможным из-за отсутствия правовых оснований для наложения ограничений на посторонних совершеннолетних людей, даже если они являются родственниками.

По мнению директора российского офиса Transaprency International Ильи Шуманова, депутаты-единороссы не желают рассматривать инициативу Миронова, поскольку ее реализация помешала бы им самим прятать имущество и активы.