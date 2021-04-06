«Воевал» на Донбассе, разбивал тачки. Как Эдвард Бил стал суперзвездой YouTube и потерял голову

Звезде российского YouTube Эдварду Билу грозит два года колонии за массовое ДТП в центре Москвы. Он задержан и уже дал признательные показания, одна из пострадавших в аварии находится в тяжелом состоянии в больнице. «МБХ медиа» рассказывает историю блогера, который стал популярным несмотря на трудное детство, но в какой-то момент утратил контроль над собой.

«Километра два отсюда [до украинских позиций], АК не достает, ПК максимум, а также наши танки и БТР», — так 19-летний Эдвард Бил в июне 2015 года рассказывал о боях за донецкий аэропорт. В полутораминутном ролике он говорит, что приехал «добровольцем воевать против фашизма» и показательно стреляет из автомата.

На YouTube это видео с Билом появилось лишь спустя три года — в июне 2018 года, когда он уже был одной из суперзвезд российской блогосферы. В интервью Ксении Собчак весной 2020-го он оправдывался, что съемки боев в донецком аэропорту якобы происходили на полигоне в Подмосковье, а в них он участвовал как актер за деньги из-за бедственного материального положения.

«Я был один, не было родителей, никого. Я считаю, что я неправильно поступаю, когда совершаю такие необдуманные вещи. У меня много друзей хохлов, мы братский народ, всегда дружили и так делать нельзя», — признавался блогер.

Детство

Съемки в «донецком аэропорту» не единственная вещь, которой Эдуард Биль (это настоящее имя блогера) занимался до того, как стал звездой. После тяжелого детства (отца и мать лишили родительских прав, мальчика воспитывала бабушка) Бил долго пытался построить карьеру и начать зарабатывать. Он занимался академической греблей, отслужил в армии, а в том же интервью Собчак рассказывал, что на работу в ОМОН и СОБР его не взяли из-за судимости родителей. В Москве Бил работал на квестах, пытался пробиться в порнобизнес, снимался в передаче «Час суда» на «Рен-ТВ», а свои первые ролики удалил с YouTube из-за малого количества просмотров.

Эдвард Бил на интервью у Ксении Собчак. Кадр из видео: «Ксения Собчак» / Youtube

«Мне сказали, ты подходишь [для съемок в порно]. К сожалению, не дошло до этого, не получилось участвовать, потому что надо было проходить много врачей, а денег не было», — рассказывал Бил.

Как стать Билом

Карьера Била пошла в гору в 2018-м, когда он начал снимать на улицах пранки на камеру, подаренную женой (сейчас они вместе воспитывают дочь). Осетинская фраза «Чи да?» (Ты кто?), с которой Бил в агрессивной манере подходил к прохожим на улицах в Москве, стала мемом и принесла ему первую популярность. Блогером-миллионником Била сделала драка с охранником в одном из столичных торговых центров.

Эдвард Бил, пранк «Чи да». Кадр из видео: «Edward Bil» / Youtube

Занимавшийся кикбоксингом блогер «вырубил» оппонента с ноги и уже тогда мог стать фигурантом уголовного дела, однако получивший сотрясение мозга мужчина не стал писать заявление в полицию, а Бил оплатил ему расходы на операцию.

Эпатаж, на который делал ставку пранкер, работал безотказно. Его ролики смотрели миллионы людей, а число подписчиков, а вместе с этим рекламы и доходов росло.

В начале 2019-го блогер оказался в центре нового скандала, когда пришел с муляжами оружия в торговый центр. В том же году Бил отправился на съемки пранков в США. В одном из роликов он ронял на землю оружие и следил за реакцией окружающих. Во время съемок Эдварда чуть не избили двое темнокожих парней, а затем его задержали полицейские.

Аварии и нарушения на дорогах

К апрелю 2021-го основной YouTube-канал пранкера насчитывает 4,3 миллиона подписчиков, а инстаграм (он был удален после ДТП) — 3,5 миллиона.

Автомобиль Эдварда Била после ДТП на Садовом кольце 1 апреля. Фото: Агентство «Москва»

Как и другие блогеры, сделавшие имя на пранках и эпатаже, Эдвард Бил любил хвастаться дорогими машинами. В своих роликах он рассказывал о разбитых Porsche, Jaguar и Cadillac, однажды утопил машину в реке Истра, а до этого вместе с коллегой по цеху Михаилом Литвиным сбросил с обрыв старый Mercedes. Нарушения на дорогах блогер выкладывал в сеть, в одном из роликов он на ходу бросил бутылку в лимузин после конфликта с его водителем.

В дептрансе Москвы после аварии 1 апреля рассказали, что всего у Биля 566 штрафов за нарушение ПДД, около 400 из них приходятся на первые три месяца 2021 года. В частности, у Биля 245 штрафов за превышение на 20-40 км/ч; 104 — на 40-60 км/ч; 48 — на 60-80 км/ч; 23 — на 80 км/ч.

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