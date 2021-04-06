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Супруга главы харьковского управления СБУ получила в подарок 1,4 млн гривен

06.04.2021

Начальник управления СБУ в Харьковской области Роман Дудин подал декларацию 2020 года. В ней указано, что его жена Виктория получила в подарок 1,4 млн гривен.

Согласно представленной в НАЗК декларации, Роман Дуднин заработал 541 тыс. гривен, еще 83 тыс. гривен в качестве материальной помощи.

В свою очередь его супруга Виктория продала автомобиль Volvo XC60 (2012) за 700 тыс.гривен. В прошлогоднем документе это движимое имущество оценивали на 200 тысяч дешевле. Вместо него Виктория Дудина купила BMW X5 (2017). Его стоимость составила 980 тыс.гривен.

Также Виктория получила подарок — 1,4 млн гривен.

Супруги Дудины задекларировали 80 тыс. долларов. С 2019 года эта сумма увеличилась вдвое — тогда они декларировали 40 тыс. долларов.

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