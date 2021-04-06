Нічний жор: вчені відповіли, чому ми їмо вночі

Навіть не заперечуй, що в тебе ніколи такого не було, що вночі ти тихенько пробираєшся до холодильника, аби перекусити смачненьким. Вчені знайшли відповідь, чому нас тягне поїсти в пізню годину.

Британські науковці провели експеримент за участю 14 чоловіків, які регулярно ходили в спортзал.

Виявилося, що в день перед тренуванням піддослідні їли на ніч в середньому на 10% більше, ніж зазвичай.

Ці результати вказують на підсвідому віру людини в те, що отримання додаткової нагороди (їжі) компенсується здоровою поведінкою надалі – фізичними вправами. Тобто, я можу з’їсти шматочок ковбаски, бо завтра буду качатися або вийду на пробіжку.

Експерти попереджають, що такий “нічний жор” має негативні наслідки, адже за день ми можемо втратити меньше енергії, ніж отримали під час нічних вилазок до холодильника. А це, в свою чергу, призводить до появи зайвої ваги.

Фото: Unsplash

: ПМ