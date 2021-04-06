Партия Додона обвиняет президента Молдовы в том, что она знала о похищении судьи Чауса

Партия социалистов Молдовы обвиняет действующего президента страны Майю Санду и молдавскую Службу безопасности в том, что те знали про похищение украинского судьи Николая Чауса. Об этом сообщает издание NewsMaker.

Социалисты Молдовы предложат на следующем заседании парламента страны создать комиссию по расследованию похищения, а также вывоза из страны судьи Николая Чауса, который в 2016 году бежал из Украины.

По словам депутата от партии социалистов, «моральные аспекты» судьи Чауса членов партии не интересуют. Они обеспокоены тем, как в Молдове могли похитить и вывезти из страны иностранного гражданина.

При этом в администрации действующего президента пока никак не комментировали обвинения, выдвинутые социалистами. Служба безопасности Молдовы опровергла данные о том, что в ведомстве знали о похищении судьи Чауса.