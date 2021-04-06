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«Партия Шария» подала в суд на СБУ

06.04.2021

«Партия Шария» подала в киевский Окружной административный суд на Службу безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Партия просит суд признать действия СБУ в Киеве и Киевской области противоправными по поводу отправки в Минюст письма о том, что партия Шария нарушает украинское законодательство.

В данный момент в Окружном суде Киева решают вопрос по поводу открытия производства по этому административному делу.

При этом в суде напомнили, что у них также находится на рассмотрении иск Минюста по поводу запрета деятельности партии Шария.

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