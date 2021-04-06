Аграрный лоббист Заблоцкий переехал в огромную квартиру и открыл счета в США

Нардеп Марьян Заблоцкий, считающийся одним из наиболее активных лоббистов агробизнеса в Верховной Раде и связанный с владельцем аграрной корпорации «Кернел» Андреем Веревским, подал декларацию в Нацагентство по предотвращению коррупции. В ней — счета в Соединенных Штатах, электросамокат и роскошная квартира в аренде.

Заблоцкий стал народным депутатом 9 созыва от партии «Слуга народа». Он входит в Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Известен своими связями с фракцией «Довира» Веревского. Марьян и глава депутатской группы «Довира» Олег Кулинич протолкнули закон о несправедливом снижении НДС для агрохолдингов с 20% до 14%. А также принимал непосредственное участие в доработке проекта о ставках налога для игорного бизнеса.



До избрания в Верховную Раду Заблодский был помощником нардепа 8 созыва от БПП Алексея Мушака и депутата Верховной Рады 7 созыва Владимира Пилипенко. В 2017- 2019 годах он активно лоббировал интересы табачных производителей. ОО «Украинское общество экономических свобод» под руководством Заблоцкого получило от «Филипп Моррис Украина» 12 млн грн, и будущий депутат начал отстаивать табачные интересы будучи во главе Общественного совета при комитете ВРУ, в частности, по вопросу регулирования таможенных ставок.

В декларации НАПК за 2020 год Марьян Заблоцкий сообщил, что арендовал себе квартиру в Киеве площадью 134 кв.м., заключил соглашение с некой Викторией Романовой. Стоимость съема не указывается. Годом ранее он жил намного скромнее: в 2019 году арендовал квартиру на 49,3 кв.м.

Также Заблоцкий заявил свою и родительскую квартиры во Львове:

Из транспортных средств он задекларировал только электросамокат, купленный в 2018 году за 40 тыс. грн.

Общий доход семьи нардепа заявлен в размере 618 тыс. грн:

А наличные сбережения на:

Но самое интересное не это, а два счета Марьяна Заблоцкого в США: в американском банке Wells Fargo Bank (Портленд), на общую сумму $77 тыс. В украинских финучреждениях его семейство хранит меньше:

Андрей Пшеничный dubinsky.ua