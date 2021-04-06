Дерипаска «заглянул» в «Бьюти Бар»

Судьба «Норильского никеля» находится в руках Полины Юмашевой?

Как сообщает корреспондент УтроNews, в Арбитражный суд Москвы поступило заявление от компании «Трехгорная мануфактура» о взыскании относительно небольшой по столичным меркам (2,8 млн. руб) задолженности по арендной плате с салона красоты «Бьюти Бар». Обычный спор хозяйствующих субъектов ничем бы не выделялся от других заявлений, составляющих рутину Арбитражного суда, если не фамилии владельцев обеих компаний.

Вот тут-то и начинается самое увлекательное.

Семейные счёты

ООО «Бьюти-бар» – собственность отставной жены Олега Дерипаски – Полины, которая после развода с алюминиевым королем осталась с утешительным званием одной из самых богатейших женщин страны. Состояние Полины, после развода вернувшей себе девичью фамилию Юмашева (не менее славную, так как она принадлежит бывшему управделами ельцинской администрации) «Форбс» оценивал в $500 млн. – в «живых» деньгах, объектах недвижимости и ценных бумагах.

Судя по тому, что процедура расставания супругов не сопровождалась никакими шумными скандалами, развод дался обеим сторонам малой кровью и уже бывшие муж и жена сумели сохранить между собою приятельские отношения. Косвенно это подтверждает и сам факт того, что Юмашева смогла договориться с мужем об аренде помещения для своего салона красоты площадью 134 кв.м. на 1 этаже здания по ул. Родчельская, д. 15 за 417,3 тыс. руб. в месяц. Два года спустя салон «Бьюти Бар» съехал и обустроился по другому адресу, но в суматохе переезда как-то забыл погасить долги по аренде в размере 2.5 млн. руб., к которым «Трехгорная мануфактура» Дерипаски не преминула приплюсовать еще 300 тыс. пени.

На правах сильного?

К слову сказать, выступая с претензиями от имени «Трехгорной мануфактуры» на предмет невыполнения экс-женой своих финансовых обязательств, Олег Дерипаска делает хорошую мину при плохой игре. Кому-то ведь придет в голову вспомнить и вновь поднять на белый свет историю о том, как именно эта мануфактура Дерипаске досталась. Только год назад закончились слушания в Лондонском арбитражном суде, который признал совладельцем «Трехгорной мануфактуры» бизнесмена Владимира Чернухина, напоминает РБК.

В иске Чернухин указал, что ранее на свою беду вступил с Дерипаской в партнерство и через кипрскую компанию Navio Holdings контролировал 50% «Трехгорки», оформив это аукционным соглашением со структурой, принадлежащей алюминиевому королю. Однако Дерипаска не выполнил ни одного пункта этого соглашения и будто бы попросту прибрал к рукам компанию, не выплатив даже обещанные $100 млн за её долю в Navio Holdings. Владимир Чернухин судился с Дерипской несколько лет и требовал упечь «партнера» за такие художества в тюрьму, однако Лондонский суд оставил его на свободе, обязав выплатить истцу $95,2 млн.

Полина Юмашева – бизнес-леди

Что за богач здесь чудит?

Конечно, бизнесмен такого полета, как Олег Дерипаска, к тому же становлением своей карьеры обязанный и отцу Полины – Валентину Юмашеву, женатому на дочери Ельцина (благодаря обретенному через экс-супругу родством с ним, Дерипаска свел нужные знакомства и вошел в так называемую «семью»), мог бы закрыть глаза на копеечный, по его меркам, долг Юмашевой или, во всяком случае, решить это вопрос путем простого телефонного напоминания. Но Олег Владимирович в лице своей фирмы «Трехгорная мануфактура» пошел на публичное выяснение отношений при внешнем отсутствии каких-либо нерешенных личных конфликтов с бывшей женой. В таких случаях за шелухой судебных споров и газетных шумих всегда скрываются куда более крупные финансовые или политические интересы. Похоже, так обстоят дела и в этом случае.

«Кому война, кому – мать родная»?

Скорее всего, все дело в 6,75% пакете акций «Норильского Никеля», который при разводе достался Полине Юмашевой (через ее долю в холдинге En+). Этот скромный процент может оказать решающее значение в споре, который уже не первый год ведут между собой основные акционеры холдинга – Олег Дерипаска и Владимир Потанин. Оба олигарха-«тяжеловеса» время от времени вступают в схватку друг с другом, и тянется это еще с 2008 года.

Вынужденный существенно сократить долю своего влияния на мировом рынке из-за наложенных санкций и посему ограниченный в своих тратах Олег Дерипаска пользуется любой возможностью заставить партнера пойти на выплату максимально высоких дивидендов. Тогда как Потанин является последовательным сторонником того, чтобы акционеры «затянули пояса» и инвестировали прибыль в расширение производства. Для отстаивания своей позиции в ход идет всё.

Дерипаска попытался обернуть в свою пользу даже недавнюю экологическую катастрофу федерального масштаба, случившуюся по вине «Норильского Никеля», когда из-за разгерметизации прохудившегося оборудования в Таймыр было сброшено 21,163 кубометров дизельного топлива.

После случившегося концерн «Интеррос» (принадлежит Потанину, является собственником 34,6% акций «Норникеля») обвинил Дерипаску в том, что тот, воспользовавшись шумихой вокруг ситуации с разливом топлива, принуждал партнеров к заключению нового акционерного соглашения, гарантирующего выплату щедрых доходов от ценных бумаг. Владимир Потанин же стоял на своем: партнерам стоит сильно сократить объем дивидендов за 2020 год (ограничив их уровнем в $1 млрд), обосновывая это необходимостью «латать прорехи», образовавшиеся от последствий топливной утечки, напоминает «Коммерсант». Позиция Потанина у Дерипаски понимания не нашла.

А весной 2020 года, по сообщению «Интерфакса», «Русал» Олега Дерипаски стал виновником срыва переговоров «Норникеля» с компанией «Русская платина» Мусы Бажаева о создании совместного предприятия по развитию месторождений «Черногорское» и южного участка «Норильск-1». Похоже, что, разобидевшись на партнеров, Олег Дерипаска готов выстрелить себе в ногу, лишив «Норникель» хороших перспектив.

Правда, на то, чтобы одуматься, у него ушло меньше года. Недавно переговоры о создании СП в феврале этого года возобновились вновь. Какой же фактор заставил Дерипаску отступить? Возможно ли, что бизнесмену стало известно о том, что еще сохранившее немалое влияние члены «семьи», к которой он больше не принадлежит, вступили в переговоры с Потаниным? А уж тот рад был бы ухватиться за любую возможность, чтобы ослабить позиции «Русала».

Накануне судного дня

Очередное решение по дивидендам владельцы «Норникеля» будут обсуждать 9 апреля, информирует портал компании «Брокеркредитсервис». В этот день Совет директоров «Норильского никеля» должен дать свои рекомендации по дивидендной политике. Ожидается, что Владимир Потанин вновь поднимет вопрос о сокращении выплат – «Интеррос» выступает за изменение формулы расчета дивидендов и отныне предлагает выплачивать их из свободного денежного потока, а не EBITDA (аналитический показатель, соответствующий уровню прибыли до вычета расходов).

Противоположные позиции собственников по принципиальному вопросу заставляют прогнозировать не только новую «схватку на ковре», но и существенное удорожание небольшого, на первый взгляд, пакета акций «Норникеля», находящегося в собственности Полины Юмашевой. И Потанин, владеющий 34,6%-ным пакетом акций никелевого концерна, и Дерипаска, в собственности которого находится 27,8%, с руками бы оторвали у Юмашевой ее 6,75%, чтобы увеличить свой вес в компании. Особенно заинтересован в этом «Русал» – приплюсовав долю Юмашевой к своему пакету, он уравнял бы свои шансы с потанинскими.

А вот кому?

Чтобы упредить Полину Юмашеву (которая не исключено, что до сих пор имеет на бывшего благоверного зуб) от возможной ошибки сговора с Потаниным, Олег Дерипаска и мог пойти на судебную тяжбу по поводу арендных долгов. Этот недвусмысленный жест вполне можно расценивать как намек размазать бизнес бывшей благоверной в кашу, если она вздумает вмешаться в большие мужские игры.

Поймет ли Полина Юмашева этот прозрачный намек, или, говоря точнее, согласится ли его понять? Ведь, владея небольшим, но почти решающим пакетом «Норликеля», обеспечивающим ей право голоса, она может начать свою игру, попеременно выторговывая нужные ей преференции то у одной, то у другой стороны.

А долг за аренду ее салона «Бьюти Бар» может погасить и Владимир Потанин. Это будет даже изящно.

utro-news.ru