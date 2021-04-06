Задержан подозреваемый в жестоком убийстве бизнесмена в Днепре

На прошлой неделе, 30 марта, в полицию Днепропетровщины поступило сообщение об исчезновении 42-летнего жителя Днепра — дииректора оружейного магазина «Ибис» Анатолия Мищенко.

Мужчина 29 марта поехал на собственном авто по делам, однако домой не вернулся. Близким о местонахождении не сообщил, кроме того, телефоны не работали, сообщает Департамент уголовного розыска.

В дальнейшем в полицию поступило сообщение о том, что в пригороде сгорел автомобиль без вести пропавшего, внутри которого обнаружены обгоревшие человеческие кости.

Оперативники Днепропетровщины провели ряд оперативно-розыскных мероприятий, отработали несколько версий событий и установили вероятного подозреваемого. По результатам проведения следственных действий у него изъяли немало интересного, в том числе гранату. Любителя боеприпасов задержали и сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК Украины.

На следующий день, 1 апреля, полицейские получили доказательства безоговорочной причастности задержанного злоумышленника к совершению страшного убийства, мужчине в тот же день было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины.