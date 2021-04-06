Дочь главы «Роснефти» Игоря Сечина стала совладелицей сельхозкомпании «Волга» в Ивановской области

Дочь главы «Роснефти» Игоря Сечина стала совладелицей сельскохозяйственной фирмы из Ивановской области, обратили внимание «Открытые медиа».

Согласно данным сервиса «Контур.Фокус», с 31 марта Инга Каримова владеет 50% ООО «Волга». Согласно регистрационным данным, основной вид деятельности компании — выращивание однолетних культур.

Партнёром Инги Каримовой в новой компании стал бизнесмен Владимир Власов, который до сих пор был единственным собственником «Волги». Власов владеет несколькими компаниями в Ивановской области, в том числе — «Охотничье-рыболовным хозяйством РИАТ». Согласно информации на сайте охотхозяйства, компания владеет охотничьими угодьями площадью 53 497,8 га в Лежневском, Тейковском и Савинском муниципальных районах Ивановской области.

В этих угодьях можно поохотиться на глухарей, тетеревов, лосей, оленей и кабанов. Цены начинаются от 800 рублей за пернатую дичь и доходят до 25 000 рублей за тушу взрослого пятнистого оленя.

Власову также принадлежит несколько сельскохозяйственных компаний: производитель мясных консервов ООО «Миля» и ООО «Кинешемская нива», выращивающая зерновые и бобовые культуры. Ещё один актив бизнесмена — «Растениеводческое хозяйство „Родина“». В 2018 году хозяйство получило субсидии от Минсельхоза на общую сумму в 60 млн рублей, сообщало ивановское ГТРК «Ивтелерадио».

Кроме того, Владимиру Власову принадлежит доля в некоммерческом потребительском кооперативе «Миловка» по подведению природного газа в село Миловка и базу отдыха «Дом рыбака» в том же районе.

Село Миловка стало известным благодаря расследованию Алексея Навального о расположенной здесь усадьбе бывшего председателя правительства Дмитрия Медведева.

Инга Каримова — не новичок в сельскохозяйственном бизнесе. В конце сентября 2015 года в Москве была зарегистрирована компания ООО «Хорошие люди», единственным владельцем которой выступает дочь Сечина, сообщали «Открытые медиа». Основной вид деятельности компании — разведение сельскохозяйственной птицы. В 2018 году Каримова стала единственным владельцем ещё и санкт-петербургской строительной фирмы — ООО «Камелот». Также с осени прошлого года она владеет «Плёсской судоходной компанией», зарегистрированной в одноименном городе, которая занимается перевозкой пассажиров по рекам России.

openmedia.io