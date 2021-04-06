Суды Молдовы не принимали решения об экстрадиции Чауса, — представитель защиты Лысенко

В Молдове отсутствуют решения, которые позволяют экстрадицию беглого судьи Николая Чауса. В то же время сейчас в судах Молдовы рассматриваются два дела Чауса.

Об этом в комментарии Суспільному сообщил адвокат, который консультировал молдавских защитников Чауса, Сергей Лысенко.

«Николай Чаус мог бы обратиться в суд, где рассматривается его дело по экстрадиции, или обратиться к пограничникам и предоставить добровольное согласие на пересечение границы для дачи показаний. Мы понимаем, что смысла в этих действиях, которые происходили, нет», — сказал Лысенко.

Он рассказал, что сейчас у Чауса не рассмотрены два судебных процесса: «О предоставлении ему политического убежища, Верховный суд Молдовы рассматривает, и первая инстанция рассматривает вопрос об экстрадиции. Понимание, что законных оснований ему здесь (в Украине. — Ред.) находиться, если это не добровольно, нет», — пояснил Лысенко.

Он добавил, что никакой информации о месте пребывания Чауса нет ни у кого.