«Бюджет России-матушки дербанят так, что только свист стоит!» Депутату ГД Брыкину таможня даёт добро

«Компромат-Урал» продолжает рассказывать о плодотворном сотрудничестве депутата Госдумы Николая Брыкина, заседающего в нижней палате от Тюменской области, и «авторитетного» бизнесмена Андрея Вертия. Компетентные источники сообщают об их участии в борьбе за контрабандные каналы.

«По словам нашего собеседника, Вертий А.Ф. с давних пор занимается контрабандой различных товаров, в нефтедобывающей промышленности постоянно нужны и расходные материалы, спецодежда и техника, аналогов которой не производят в РФ. Деньги можно делать на всем, а большие деньги только на сочетании контрабанды, занижении таможенной стоимости и лизинге. Специально для этих целей были созданы две компании — Инвестиционная компания «Дэнмар – Финанс» и ООО «Дэнмар-Лизинг».

Схема работы с лизингом проста, — берём любое оборудование, распишем схему на примере UNIT HOT WATER. Это такая цистерна на шасси, обеспечивающая постоянную температуру жидкости, используется при бурении, производитель — фирма KATT GMBH. Цена на границе с РФ составляет примерно 220 000 евро.

Вертий А.Ф., используя коррупционные связи своего знакомого «решальщика» Герцена Андрея (ему оказывали и оказывают покровительство братья Комиссаровы: адвокат Комиссаров Андрей Федорович и ныне уже отставной генерал СК России Комиссаров Игорь Федорович), завозит её в Россию по подложным документам, указав в документах цену примерно в 10 000 евро, занизив платежи в более чем 10 раз. Далее путём различных метаморфоз данное оборудование появляется у фирмы ООО «Дэнмар-Лизинг» по цене в 1 000 000 евро. И предлагается в лизинг для конечного получателя, НДС в этой сумме, который зачитывается безусловно и уже сидит в цене в размере примерно 200 000 евро.

Как можно заметить даже непосвящённым читателям проекта «Компромат-Урал», путём «надувания» цены просто через фиктивные документы в конце цепочки, вполне реально получить из бюджета РФ льгот или денежных средств на сумму, сопоставимую с изначальной закупочной ценой товара. То есть «грамотно» построенная схема сама себя кормит, но тут важно, чтобы система не давала сбоев. Деньги любят тишину. По словам источника, поэтому финансовую схему зарабатывания на лизинге курировал и оберегал депутат Брыкин Н.Г., он же «тушил» экстренно пожары на всех фронтах, если возникали нештатные ситуации, а братья Комиссаровы и Герцен Андрей прикрывали на таможнях.

В 2014 года многолетняя отлаженная системы работы неожиданно дала сбой, причиной послужила огласка события ввоза Герценым А.В. метанола (запрещён к ввозу в РФ) под видом витаминов для животных. Товар задержан силами ЛОВДТ в Санкт-Петербурге, факт ввоза запрещённого метанола зафиксирован, но все задержанное было отпущено просто по звонку из Москвы. Никто не узнал, ни кто звонил, ни сколько это стоило Герцену А.В., хотя в правовом отношении метанол практически приравнен к прекурсорам и его ввоз очень строго контролируется государством.

Тем не менее, практически сразу после этих событий в Санкт-Петербурге была задержана партия товара – наполнитель для кошачьего туалета бентонит. Притом на момент задержания полицией партии в 50 контейнеров, 25 были в Санкт-Петербурге, а 25 уже следовали по железной дороге в адрес фирмы Вертия А.Ф. ООО «РСК Альянс». В СЧ СУ УТ МВД было возбуждено уголовное дело по ст. 194 УК РФ за номером 7701400022, в контейнерах был обнаружен другой товар, а именно Гуаровая Камедь. Преступление было совершено 05.03.2014 года, когда от имени номинальной технической фирмы Герцена А.А. в Кингисеппскую таможню были поданы декларации на товары (ДТ), содержавшие, по версии следственного органа, недостоверные сведения о товаре, ввозимом через морской порт Усть-Луга (дорогостоящий груз «гуаровая камедь» заведомо недостоверно задекларирован как дешёвый «бентонит»).

Груз «гуаровая камедь», находящийся в Санкт-Петербурге был задержан и изъят. Далее был «волшебный» суд во Фрунзенском районном суде, где по этому грузу судился сам владелец груза, компания ООО «ИНТЕС» (ИНН 8603170350 – тоже компания Вертия А.Ф.). «Волшебный» судья вынес постановление от 04.09.2014 на возврат груза владельцу (указана компания ООО «ИНТЕС»), постановление вступило в законную силу, но груз не был возвращён владельцу. Из той партии груза, по которой шёл судебный процесс, большая часть успела отгрузиться по железной дороге и с 2014 года находится у компании ООО «ИНТЕС» (товар был доставлен до станции назначения в Сибири и передан ООО «РСК-АЛЬЯНС», а та часть, что приобщена в качестве вещественного доказательства и размещена на ответственном хранении у подрядчика МВД, подменена или похищена, в 2019 году она была якобы «утилизирована»).

Груз «гуаровая камедь» не портится от времени, имеет высокую стоимость и данная партия груза была оценена в ЭКЦ СЗТЛ в Санкт-Петербурге в десятки миллионов рублей, есть акт оценки в материалах уголовного дела. Партия груза в количестве не меняя 23*20 контейеров, общим весом 9500000 кг, была размещена на складе ООО «РСК-АЛЬЯНС». Таможенные декларации на товар, под видом которого это было ввезено на территорию РФ, были аннулированы Кингисеппской таможней и товар «гуаровая камедь» имел и имеет статус иностранного. Согласно оценке ЭКЦ СЗРТЛ, партия 9500 тонн имеет стоимость порядка 50 млн. рублей. Данная оценка проводилась в рамках уголовного дела, она не обжаловалась. Срок давности по длящимся преступлениям идёт с момента обнаружения данного преступления, штраф по 16.21 коАП установлен в размере от ½ до двух кратной стоимости от стоимости товара (по оценке товара) с конфискацией или без. Но по итогу вся партия бесследно и без последствий растворилась где-то в Сибири.

Уголовное дело «заглухарили», помог ресурс депутата Брыкина Н.Г. После этого Герцен А.Ф. решил попробовать поработать в Подмосковье на Московской областной таможне. Благо, генерал-майор СК Комиссаров Игорь Фёдорович тогда был ещё в обойме и Подмосковье к Москве всяко ближе. Но и там контрабандистов ждало фиаско, то есть конечно не полное, но фиаско. Груз был в таможенном отношении оформлен, выпущен в свободное обращение и отправлен Вертию Андрею, но после оформления снова появилось уголовное дело. Уголовное дело № 29082 по ст. 194 УК РФ возбуждено в отношении неустановленных лиц и оно в настоящее время находится в ГСУ ГУ МВД России по Московской области, передано оно туда ещё 26.12.2018 для организации дальнейшего расследования и процессуального контроля. Оно возбуждено по факту того, что в Московской области был осуществлён ввоз и таможенное оформление импортных товаров по фиктивному контракту и по многократно заниженной стоимости.

Ввоз товара по ДТ (режим ИМ 40) оформление на ООО «НьюВэй Трейдинг» (ИНН 7813553389), номера таможенных деклараций:

10130192/230414/0005458 (210,00тыс. USD)

10130192/290414/0005787 (210,00тыс. USD)

10130192/160414/0005108 (105,00тыс. USD)

10130192/050514/0005905 (189,07тыс. USD)

10130192/230614/0008649 (227,28тыс. USD)

10130192/100614/0008039 (303,77тыс. USD)

Таможенное оформление груз проходил в ОТО и ТК 2 т/п «Черноголовский», получателем товара была указана ООО «НьюВэй Трейдинг» с номинальным директором – водителем Герцена Андрея – некоим Ивановым Андреем Евгеньевичем, которого никак и никто не может найти и допросить на протяжении нескольких лет. Господин Иванов А.Е. имеет ИП (ИП Иванов А.Е. ЛО, Волосовский район, дер. Куровицы). Вероятно, органы следствия просто сильно не заинтересованы в его поисках. Данное уголовное дело тоже «заглухарено» и совсем не расследуется. Понятно, что Иванов А.Е. неключевая фигура, ключевая фигура – Герцен Андрей Валерьевич, но он мастер «уворотов», как мы уже писали ранее – Герцен А.В. выскочил даже с тяжёлой 210-й статьи УК РФ, будучи одним из организаторов, проходит лишь «свидетелем».

Исходя из данных по имуществу ООО «Дэнмар-Лизинг», Инвесткомпании «Дэнмар-Финанс», ООО «РСК-Альянс», ООО «ИНТЕС», а также созданного для «хранения активов ООО «Делта Ойл Лизинг» (ИНН 7704441413) — становится ясно, что контрабанда плюс лизинг это крайне доходный бизнес, который хорошо кормит многих, в том числе и депутата государственной думы Брыкина Н.Г. с отставным генералом СК России Комиссаровым И.Ф.

Прослеживаются признаки преступления в деятельности отдельно взятых лиц в группе, ответственность за которые предусмотрена ст. 194, ст. 159 ч.4, ст. 199, ст. 174 и даже ст. 210 УК РФ, но правоохранительные органы внезапно заболевают «куриной слепотой», когда на поляне видят таких тяжеловесов… Бюджет России-матушки дербанят так, что только свист стоит…

А тем временем директора ООО «Дэнмар-лизинг» Осокина Д.А., похоже, слить, несмотря на помощь не самого дорогого адвоката. Осокин Д.А. уже поймал два уголовных дела в отношении себя: по ст. 177 УК РФ и по ст. 315 УК РФ – приставы в последнее время в России уже не шутят со злостными должниками.

Лиха беда начало, впереди ждёт Осокина Дениса Александровича 159-я и вместо подписки о невыезде, что-то посерьёзнее… Возможно, в 159-ю зайдёт он просто свидетелем, вместе с обвиняемым Вертием А.Ф., если не будет дураком, конечно», — отмечают коллеги редакции «Компромат-Урал» из издания «Рукриминал» в публикации под заголовком «Генерал и депутат «подсели» на гуаровую камедь. Зачем России десятки тысяч тонн наполнителя для кошачьего туалета».