Лікування через інтернет не так небезпечне, як вважалося

Дослідження показало, що пошук симптомів за допомогою інтернету представляє не таку сильну шкоду, як це було прийнято вважати. Діагностика за допомогою “доктора Google” в останні роки стійко набирає популярність.

Запитайте будь-якого лікаря, і він вкрай негативно поставиться до спроб простих людей перевіряти свої симптоми через інтернет і таким чином ставити собі діагноз. Але якщо нас відвідують якісь розлади на зразок головних болів або прострілів в спині, то в першу чергу ми дивимося, що з цього приводу повідомляє інтернет. У медиків навіть з’явився термін “доктор Google” – так називають віртуальний розум, за допомогою якого люди хочуть займатися самодіагностикою. Прийнято вважати, що цей доктор лікує неправильно, представляючи чималу загрозу для здоров’я людей.

Попередні дослідження з даного питання були обмеженими за кількістю учасників і були чисто спостережними. Тепер вчені з Гарвардського університету розгорнули спостереження за участю 5 000 жителів США. Їх попросили представити певні симптоми у родичів, щоб пошукати причини можливих недуг в Інтернеті. Середній вік учасників склав 45 років. Вони шукали інформацію про симптоми від помірних до важких, що відносяться до різних вірусів, інфарктів та інсультів.

Результати дослідження показали, що отримані через «доктор Google» діагнози відрізнялися певною акуратністю. Вона становила від 49% до 54%. Приблизно три чверті добровольців змогли вірно визначити тяжкість ситуації і правильно вибрати час звернення за професійною допомогою. Більше того, люди, які мали власний досвід хвороб, переважно жінки та особи старшого віку, краще відшукували правильний діагноз, як пише theguardian.com.