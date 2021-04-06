Игорь Шайхет и нюансы безконкурсной закупки «Укрпошты»

Может кто-то знает: Шайхет Игорь Олегович, владелец 95% киевской компании ООО «Сит Секьюрити», имеет родственные связи с Шайхетом Сергеем Олеговичем, бывшим зам.начальника Следственного управления ГУНП в Одесской области, а ныне — начальником ГУНП в Николаевской области?

Вопрос не праздный, поскольку только родственными связями можно оправдать бесплатную передачу в пользование автомобиля Audi Q7.

И, вероятно, именно родственные связи позволили киевской компании Шайхета Игоря Олеговича ООО «Сит Секьюрити» на безконкурсной основе выиграть тендер одесской дирекции «Укрпошты» на охранные услуги в виде инкассации денежной выручки.

Что удивительно, при весьма насыщенном охранном рынке в Одессе, ни одна местная компания не заинтересовалась тендером на 2 млн.грн., в связи с чем «Укрпошта» в итоге закупила услугу по переговорной процедуре.

А что самое удивительное — Госаудитслужбу, которая отслеживает почти все тендеры на охранные услуги в Одесской области (тоже, кстати, в силу наличия определенных родственных связей), абсолютно не заинтересовали нюансы безконкурсной 2-хмиллионной закупки «Укрпошты».