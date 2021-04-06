ГК «Эталон» продолжает брать кредиты у «Сбербанка»

Несмотря на то, что не так давно ГК «Эталон» получила два кредита от «Сбербанка» на сумму в 30 миллиардов рублей, недавно девелопер заложил банку доли своего ООО «Эталонстрой».

Компании понадобилось более года, чтобы потратить 30 миллиардов рублей и снова решиться на получение кредита. При этом инвесторы, торгующие акциями «Эталона» на Лондонской фондовой бирже, скорее всего, даже не предполагают, как обстоят дела в компании. На фоне этого репутация «Эталона» страдает из-за некачественного строительства объектов, а также несоответствующего обслуживания. Люди, имеющие опыт работы с «Эталоном», не советую компанию и считают ее одной их худших, что отражается на ведении всего бизнеса.

Бенефициарами ГК «Эталон» являются Владимир Евтушенков и Вячеслав Заренков. Видимо, их кредитная нагрузка компании не смущает, хотя должно быть наоборот. Дело в том, что компания в любой момент может стать банкротом. Для зарубежных держателей акций это станет неожиданностью и ударом, хотя Евтушенков и Заренков, скорее всего, к этому готовы. Живя они на Западе, бизнесмены заодно готовились бы и к ответственности за преднамеренное банкротство компании и нарушение корпоративного права. Однако в России совсем другие реалии, и в случае чего бенефициары «Эталона» смогут легко выйти сухими из воды.

Примечательно, что решения о кредитах и залоге долей компаний принимаются советом директоров ГК «Эталон». Евтушенкову и Заренкову через своих людей удалось проводить решения без лишних вопросов. Президент компании Геннадий Щербина сначала сопротивлялся данному подходу бенефициаров, но затем и он сдался. За это топ-менеджеры компании получают солидные премии, хотя компании с такими долгами следовало бы максимально сократить расходы и направить все силы на решение финансовых трудностей. Но перед «Эталоном» и его собственниками, видимо, стоит совсем другая задача — получить как можно больше денег.