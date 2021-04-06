На Київщині чоловік “замінував” село

Поліція затримала чоловіка, який подзвонив до поліції з повідомленням про фейкове замінування селища міського типу Кодра Макарівського району Київщини.
: Поліція Київської області
Затриманому загрожує від 2 до 6 років ув’язнення за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Незабаром суд обиратиме йому запобіжний захід.
Наразі правоохоронці готують документи для повідомлення чоловіку про підозру у скоєнні злочину.
Через звільнення
- Зловмисник, за даними слідства, зателефонував до спецлінії “102”, після чого розповів про вибухівку. На всі додаткові питання оператора чоловік відповідати відмовився та кинув слухавку.
- На повідомлення про наявність вибухівки в селі, правоохоронці відреагували досить швидко.
- Ніяких небезпечних предметів не виявили, а особу зловмисника встановили без проблем.
Як з’ясували слідчі, мешканець одного з населених пунктів Макарівського району раніше працював комірником на одному з підприємств Білогородки. Після звільнення він вирішив у своєрідний спосіб привернути увагу керівництва до себе, тому “замінував” селище.
Фейкові замінування у Києві та області трапляються ледве не щодня. “Жартівників” нерідко затримують поліцейські. Однак найчастіше повідомлення про вибухівку на стратегічних об’єктах надсилають з Росії чи тимчасово окупованих територій.
Фото: Поліція Київської області