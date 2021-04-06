На Київщині чоловік “замінував” село

Поліція затримала чоловіка, який подзвонив до поліції з повідомленням про фейкове замінування селища міського типу Кодра Макарівського району Київщини.

: Поліція Київської області

Затриманому загрожує від 2 до 6 років ув’язнення за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Незабаром суд обиратиме йому запобіжний захід.

Наразі правоохоронці готують документи для повідомлення чоловіку про підозру у скоєнні злочину.

Через звільнення

Зловмисник, за даними слідства, зателефонував до спецлінії “102”, після чого розповів про вибухівку. На всі додаткові питання оператора чоловік відповідати відмовився та кинув слухавку.

На повідомлення про наявність вибухівки в селі, правоохоронці відреагували досить швидко.

Ніяких небезпечних предметів не виявили, а особу зловмисника встановили без проблем.

Як з’ясували слідчі, мешканець одного з населених пунктів Макарівського району раніше працював комірником на одному з підприємств Білогородки. Після звільнення він вирішив у своєрідний спосіб привернути увагу керівництва до себе, тому “замінував” селище.

Фейкові замінування у Києві та області трапляються ледве не щодня. “Жартівників” нерідко затримують поліцейські. Однак найчастіше повідомлення про вибухівку на стратегічних об’єктах надсилають з Росії чи тимчасово окупованих територій.

Фото: Поліція Київської області