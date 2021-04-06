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На Київщині чоловік “замінував” село

06.04.2021

Поліція затримала чоловіка, який подзвонив до поліції з повідомленням про фейкове замінування селища міського типу Кодра Макарівського району Київщини.

: Поліція Київської області

Затриманому загрожує від 2 до 6 років ув’язнення за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян. Незабаром суд обиратиме йому запобіжний захід.

Наразі правоохоронці готують документи для повідомлення чоловіку про підозру у скоєнні злочину.
Через звільнення

  • Зловмисник, за даними слідства, зателефонував до спецлінії “102”, після чого розповів про вибухівку. На всі додаткові питання оператора чоловік відповідати відмовився та кинув слухавку.
  • На повідомлення про наявність вибухівки в селі, правоохоронці відреагували досить швидко.
  • Ніяких небезпечних предметів не виявили, а особу зловмисника встановили без проблем.

Як з’ясували слідчі, мешканець одного з населених пунктів Макарівського району раніше працював комірником на одному з підприємств Білогородки. Після звільнення він вирішив у своєрідний спосіб привернути увагу керівництва до себе, тому “замінував” селище.

Фейкові замінування у Києві та області трапляються ледве не щодня. “Жартівників” нерідко затримують поліцейські. Однак найчастіше повідомлення про вибухівку на стратегічних об’єктах надсилають з Росії чи тимчасово окупованих територій.

Фото: Поліція Київської області

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