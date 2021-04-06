Откуда у лидера КПРФ Геннадия Зюганова деньги на дорогие машины

Геннадий Зюганов имеет в своем автопарке автомобиль Volkswagen Touareg. Не так давно его дочь тоже купила себе машину немецкого концерна — Volkswagen Tiguan.

Данный автомобиль Татьяне понадобился, чтобы можно было быстрее добираться из Москвы в подмосковный поселок Поведники. Там у дочери коммуниста имеется 4-этажный особняк.

Стоит отметить, что все члены семьи Зюганова являются обеспеченными людьми. Его дети и внуки ездят на дорогих автомобилях, владеют элитными квартирами в Москве, а также занимаются бизнесом. При этом бизнес некоторых близких родственников лидера КПРФ тесно завязан на госконтрактах. Внук Геннадия Зюганова Леонид пошел по его стопам — он является депутатом Мосгордумы. Заработки молодого депутата в год составляют примерно 6,5 миллиона рублей. При этом у его дочери с зятем Сергеем Никифоровым дела обстоят куда лучше. Они могут похвастаться и дорогими машинами, и другой недешевой недвижимостью. Никифоров является соучредителем АНО «Согласие», но однажды он стал фигурантом уголовного дела о взятках. Впрочем, по счастливому стечению обстоятельств ответственности зять Зюганова избежал.

КПРФ является детищем Геннадия Зюганова, поэтому о финансовом благополучии партии он тоже заботиться. В решении финансовых вопросов лидеру партии помогают доброжелатели, которые вкладывают немалые средства в развитие КПРФ.

Среди них можно назвать депутата Государственной Думы РФ Александра Кравца, который переводит КПРФ средства через общественную организацию «Интеграция». Наиболее благосклонны к коммунистам новосибирские бизнесмены во главе с мэром Анатолием Локтем. Но вклад государства в благополучие партии недооценивать нельзя. В 2020 году, правда, финансирование уменьшилось на 300 миллионов рублей, но все же превысило 1 миллиард. Большую часть денег КПРФ, конечно же, выделяет на содержание своего руководства.