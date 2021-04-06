Кто ясно мыслит, тот ясно… что не депутат

Чего же законотворцы ждут от граждан, если в принимаемых их законах даже вузовские профессора с трудом разбираются?

Ученые из Института государственного и муниципального управления Высшей школы экономики долго читали российские законы и пришли к выводу, что это кудреватые мудрейки и мудреватые кудрейки какие-то, а не нормальные нормативные акты. Они, конечно, не так прямо в своих отчетах написали, но указали, что уровень непонятности российских законов за прошедший год увеличился. В общем, понятно, что ничего непонятно.⠀

То есть, если раньше мы вздрагивали от содержания инициатив парламентариев, о которых читали в прессе, то теперь выясняется, что и к форме изложения могут быть серьезные претензии.⠀

Причём выявляли они это строго научным способом — считали глаголы в предложениях, причастные обороты, отношение количества зависимых слов к общему числу слов в тексте, а также количество обособленных оборотов, слов в одном предложении, грамматических основ и прочие особенности текста.⠀

В итоге, рассчитали индекс синтаксической сложности законов (ИСЗ). У самого непонятного текста значение составило 65, а для самого ясного — 16. Усредненный индекс в этом году составил 40,1 против 39,9 в прошлом. В этом году его рассчитали для более 600 федеральных законов.

Сложнее всего для понимания законы о пенсионном обеспечении, соцзащите и исполнительного производства для жителей Крыма и Севастополя.

⠀

В Госдуме о проблеме знают и планируют ввести методички для авторов законопроектов. Моему поколению с детства в голову вкладывали правило: кто ясно мыслит, тот ясно излагает…

Но, возможно, учитывая уровень наших парламентариев и уровень развития технологий, можно было бы задуматься о привлечении искусственного интеллекта (ИИ) для формирования текстов нормативных актов. В Китае, например, уже внедряют ИИ для подготовки черновиков типовых судебных решений ещё до рассмотрения несложных дел судьями. Пишут, что работы у судей стало меньше, а гуманность судов чуть подросла. Так может и с Госдумой сработает? Ну хотя бы для редактирования неуемного творчества?

Алексей Филатов