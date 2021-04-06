В России выявили полторы тысячи лжебанков

В первом квартале 2021 года в России было выявлено 1529 лжебанков. Об этом «Известиям» рассказали в компании по кибербезопасности BI.ZONE.

Утверждается, что по сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос на 20 процентов. В крупнейших банках тенденцию подтвердили.

Мошенники маскируются под настоящие кредитные организации и обманом заставляют своих жертв вводить логины и пароли от своих реальных банковских аккаунтов или вносить предварительную комиссию для получения услуги по заниженной цене. Чтобы обезопасить себя, злоумышленники зачастую копируют фирменный стиль банка, и меняют одну-две буквы в юридическом названии. «Как с китайскими подделками известных брендов», — сравнил вице-президент банка «Ренессанс Кредит» Сергей Афанасьев.

Сайт лжебанка обычно работает до месяца. За это время его может посетить до нескольких тысяч человек, а обмануть получается максимум несколько десятков человек. Чтобы обезопасить себя от возможного мошенничества, россиянам порекомендовали сверяться с данными, опубликованными в справочнике Банка России, и учитывать, что настоящий банк не будет предлагать перевести средства на карточный счет или совершить операцию через другой банк.