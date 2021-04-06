У київському 5-зірковому готелі відкриють казино

Ліцензія коштує 360 млн грн

Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей (КРІАЛ) прийняла рішення видати ліцензію ТОВ «Білліонаре Казіно Компані» на відкриття казино в готелі класу люкс «ІнтерКонтиненталь-Київ». Про це свідчить рішення КРІАЛ.

«Білліонаре Казіно Компані» має заплатити за ліцензію впродовж 10 днів після отримання повідомлення, що згідно з законом становить 360 млн грн.

Місцем провадження діяльності будуть підвальні приміщення готелю площею 506,8 кв. м. Як зазначається в законі, мінімальна площа приміщення для казино в 5-зірковому готелі складає не менш як 500 кв. м.

Водночас «ІнтерКонтиненталь-Київ» не отримував дозволу на приміщення, оскільки Комісія не змогла встановити розміри за поданим технічним паспортом. Без цього документу оператор наземного грального бізнесу не може подаватися на ліцензію на проведення азартних ігор у готелі.

ТОВ «Білліонаре Казіно Компані» зареєстрована 17 січня 2020 року. Статутний капітал становить 31 млн грн. Крім основного виду діяльності – організування азартних ігор – компанія зареєструвала ще 15 видів діяльності. Зокрема дослідження кон’юнктури ринку та виявлення громадської думки, посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації, діяльність інформаційних агентств, оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність, неспеціалізована оптова торгівля, діяльність спортивних клубів, роздрібна торгівля тютюновими виробами в спеціалізованих магазинах, діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування, обслуговування напоями. 1 березня 2021 року «Білліонаре Казіно Компані» отримала ліцензії на роздрібну торгівлю алкогольними напоями й тютюновими виробами.

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