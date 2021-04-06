Змінено процедуру розмитнення авто із США

Нові правила щодо ціни ввезення авто вже набули чинності.

З 1 квітня поточного року суттєвих змін зазнала процедура легалізації автівок із США. Про це підрозділи Митної служби України повідомили офіційним листом-інструкцією.

Приводом до зміни звичної процедури стало те, що раніше при ввезенні транспортного засобу та підрахунку податкової суми враховувалася не лише ціна автомобіля, а й вартість його транспортування з Америки. Саме цю ціну доставки митниця зазвичай враховувала уніфіковано – 400 дол. за один автомобіль. Насправді ж ціна доставки може суттєво коливатися у залежності від порту, із якого везуть машину, сягаючи навіть цифри у 1300 дол.

Отож, для більш точного обрахунку податку, митниця надіслала усім своїм підрозділам документ, у якому вказані ціни за доставку авто із різних портів у найбільших вітчизняних перевізників. Причому ціна доставки морем у цьому прайсі є навіть трохи завищеною.

Експерти зійшлися на думці, що внаслідок таких змін, ціна доставки автомобіля із США тепер буде обраховуватися в середньому за ставкою 1000 дол., а не 400 дол., як було раніше. На вартість транспортування авто нараховують ПДВ у розмірі 20%, тому потрібно буде платити не 80 дол., а всі 200 дол.

Отже, ціна одного ТЗ з Америки зросте щонайменше на 120 дол., або й більше, в залежності від віддаленості порту-відправника.