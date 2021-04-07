Стало відомо, чому від холодної їжі болять зуби

Довгі роки вчені намагалися з’ясувати, чому занадто холодна їжа викликає біль в зубах навіть незважаючи на те, що вони покриті захисною емаллю. Нещодавно їм вдалося розкрити справжню причину цього. Виявилося, що болісно на низькі температури реагують клітини одонтобласта.

Ці клітини поділяють твердий шар емалі і м’яку внутрішню пульпу. Примітно, що найбільша кількість одонтобластів була відзначена у людей з хворими зубами.

Також дослідники виявили, що за допомогою гвоздичного масла, яке активно використовується для зняття зубного болю в народній медицині, дійсно можна знизити хворобливі відчуття, оскільки воно містить речовину евгенол.

Воно здатне тимчасово блокувати клітини одонтобласта. Зараз вчені задумалися над створенням спеціальної жувальної гумки, яка містила евгенол і блокувала зубний біль.