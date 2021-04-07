Clubhouse анонсував прямі перекази між користувачами

Розробники мобільного додатку для голосових чатів Clubhouse спільно із сервісом Stripe оголосили про запуск нової функції, яка дозволить здійснювати прямі грошові перекази між користувачами платформи.

Як повідомляється в офіційному блозі Clubhouse, завдяки цьому користувачі зможуть підтримувати авторів контенту.

“Ми раді повідомити про початок впровадження платежів – нашої першої функції монетизації для авторів контенту в Clubhouse. Всі користувачі отримають можливість здійснювати платежі, і ми будемо впроваджувати цю функцію хвилеподібно”, – йдеться у повідомленні.

Найближчим часом можливість отримувати такі перекази буде доступна для частини користувачів сервісу у складі тестової групи. Згодом після доопрацювання її зроблять доступною для решти користувачів.

Для переказу коштів буде достатньо відкрити профіль автора контенту і вибрати опцію “Відправити гроші”. При цьому одержувачу буде необхідно активувати у налаштуваннях можливість приймати платежі.

Під час здійснення першого переказу сервіс запропонує прив’язати до профілю кредитну або дебетову картку. При цьому сервіс Stripe стягуватиме комісію “за обробку карти”, розмір якої не уточнюється. Представники Clubhouse наголосили, що платформа не зароблятиме на переказах.

Розробники додали, що функція прямих грошових переказів стане першим, але не єдиним інструментом, за допомогою якого користувачі Clubhose зможуть монетизувати створюваний контент.

Фото: Unsplash