Суд удовлетворил иск «Югры» на 5,9 млрд рублей

Ранее банк уже истребовал с тех же компаний 2,4 млрд руб. задолженности по кредитному договору.

5 апреля Арбитражный суд города Москвы постановил полностью удовлетворить исковые требования по делу № А40-151338/2020. В рамках этого иска ПАО «Банк «Югра» требовал от АО «Нефтегазовая компания «Прогресс» и ООО «ОренСлайКомпани» (ОСК) более 5,9 млрд руб. Ответчики подали встречный иск о признании недействительными нескольких пунктов кредитного договора, по которому «Югра» и взыскивала задолженность, но в этом судья Валентина Каленюк полностью отказала.

«Югра» просила взыскать с ответчиков солидарно 5,94 млрд руб. Третьим лицом по делу проходила нефтяная компания «Хортица», которая находится в процедуре банкротства. Другие подробности дела сейчас недоступны.

Мотивировочная часть решения суда еще не изготовлена.

В 2018 году «Югра» уже подавала к тем же компаниям в связи с тем же соглашением иск на 2,4 млрд руб. (№ А40-13433/2018). «Прогресс» заключил с банком договор кредитной линии, а ОСК выступила по нему поручителем. Заемщик получал по нему кредит под 12% годовых и обязан был ежемесячно оплачивать проценты. Банк выдал «Прогрессу» кредит в полном объеме, но истец исполнять свои обязательства прекратил. «Югра» просила взыскать с них задолженность по договору, проценты и неустойку. Три инстанции вынесли решения в пользу банка. Процесс

«Прогресс» занимается разведочным бурением, а ОСК – добычей природного газа. Оба юрлица находятся в стадии ликвидации.

ЦБ отозвал лицензию у банка «Югра» в 2017 году. Регулятор посчитал, что «Югра» размещает средства в рискованные активы. «Дыру» в капитале временная администрация оценила в 160 млрд руб. В сентябре 2018-го кредитную организацию признали банкротом (№ А40-145500/2017).

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