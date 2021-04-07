Вчені назвали небезпеку вживання цитрусових

Люди, які їдять багато цитрусових, особливо апельсинів, схильні до вищого ризику розвитку меланоми.

Детальніше про це розповідає Час-Дій.

Деталі: Надмірне вживання цитрусових, особливо апельсинів та апельсинового соку, збільшує шанси розвитку раку шкіри. Про це повідомили дослідники з Університету Індіани в США.

Відзначається, що під час включення в раціон більш як двоє порцій цитрусових у день ризик меланоми зростає на 63%, у порівнянні з тими, хто їх не їсть.

Що стосується апельсинів і апельсинового соку, то вживання більше однієї порції в день підвищує ризик раку шкіри на 79% і 54% відповідно.

Вчені вважають, що в цьому винна речовина псорален, що міститься в цитрусових і володіє фотокарциногенними властивостями.

Найбільш схильні до ризику виникнення онкологічного захворювання люди зі світлою і дуже світлою шкірою.

: сайт Express