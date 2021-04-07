Соучредителя сети мебельных салонов заочно арестовали за убийство

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал соучредителя сети мебельных магазинов «Абитаре» Михаила Чуркина за убийство, незаконный оборот оружия и другие преступления. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Чуркин обвиняется по части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц»), части 2 статьи 210 («Участие в преступном сообществе»), статье 222 («Незаконное хранение оружия»), статье 223 («Незаконное изготовление оружия)» УК РФ. Уточняется, что преступника объявили в международный розыск.