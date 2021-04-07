Повінь – зміна системи

Menu
Close

Соучредителя сети мебельных салонов заочно арестовали за убийство

07.04.2021

Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал соучредителя сети мебельных магазинов «Абитаре» Михаила Чуркина за убийство, незаконный оборот оружия и другие преступления. Об этом во вторник, 6 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Чуркин обвиняется по части 2 статьи 105 («Убийство двух и более лиц»), части 2 статьи 210 («Участие в преступном сообществе»), статье 222 («Незаконное хранение оружия»), статье 223 («Незаконное изготовление оружия)» УК РФ. Уточняется, что преступника объявили в международный розыск.

Читайте також:   Аеропорт "Бориспіль" планує за 300 млн доларів реконструювати другу льотну зону
 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *