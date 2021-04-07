Бывший губернатор Пензенской области признал факт получения денег от Шпигеля

Обвиненный в получении многомиллионной взятки бывший губернатор Пензенской области Иван Белозерцев признал факт получения 20 миллионов рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля.

Об этом во вторник, 6 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката.

По словам Белозерцева, денежные средства предназначались для проведения избирательной кампании в регионе, которую спонсировал бизнесмен.

Кроме того, экс-губернатор продолжает отрицать свою причастность к получению взятки от главы фармацевтических компаний.

Следственный комитет (СК) России предъявил бывшему губернатору, а также главе группы фармацевтических компаний «Биотэк» Борису Шпигелю, его супруге Евгении Шпигель, директору ОАО «Фармация» Антону Колоскову, Геннадию Маркову и Федору Федотову обвинения, в зависимости от роли каждого из них, по части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки в особо крупном размере»), по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение взятки в особо крупном размере»), по статье 291.1 УК РФ («Посредничество во взяточничестве»).

По версии следствия, Белозерцев получил взятку в виде дорогих часов, автомобиля и 20 миллионов рублей наличными. Незаконное вознаграждение ему передавали через посредников Борис Шпигель, возглавляющий группу фармацевтических компаний «Биотэк», его супруга и директор ОАО «Фармация» Антон Колосков.

23 марта президент России Владимир Путин досрочно прекратил полномочия Белозерцева в связи с утратой доверия.