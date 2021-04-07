Карді Бі розповіла, як зав’язалися її стосунки з репером Offset

Стосунки Карді Бі та репера Offset заслуговують на окрему екранізацію, бо надто багато пристрастей сталося за досить короткий період їхнього роману. Подробицями артистка поділилася у своєму профілі в Twitter.

За словами 28-річної знаменитості, хімія між нею та чоловіком виникла під час запису треку “Um Yea”. Як згадує Карді, в 2017 році Offset записував свій куплет і не переставав дивитися на неї з посмішкою на обличчі. Зауважимо, що в той самий рік пара таємно одружилася.

Під час спільної роботи музиканти зрозуміли, що дуже сильно приваблюють одне одного, і приховати це було просто неможливо.

Він дивився на мене, типу: “О, чорт, крихітка!”. Отже, чим закінчилася ця історія кохання? Потім ми зайнялися сексом. Ми зробили це відразу після запису пісні. Ось так. – зізналася Карді, пропустивши найромантичнішу частину історії.

: hollywoodlife