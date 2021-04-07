“Чужих” контрабандистов поменяли на “своих”? Начался большой передел рынка контрабанды

Какие контрабандисты в окружении Зеленского писали указ президента? Выборочные санкции приведут к переделу контрабанды в Одессе и контрабанды сигарет в Евросоюз. В результате коррупционных договоренностей из текста указа были вычеркнуты фамилии всех спонсоров Слуги народа…

…более 10 других подозреваемых в контрабанде избежали санкций, пишет Цензор.нет.

Указ президента о санкциях против 10 контрабандистов стал событием вовсе не из-за фамилий, на которых наложены санкции. Этот указ – это масштабный передел потоков контрабанды в интересах конкретных «решал» в Слуге народа. Самое скандальное – в результате коррупционных договоренностей из текста указа были вычеркнуты фамилии всех спонсоров Слуги народа — более 10 других подозреваемых в контрабанде избежали санкций.

Реально, этот казус должно расследовать НАБУ – ведь это подавалось с помпой, как решительный удар по верхушке контрабандистов. А на самом деле, на верхушке контрабандных схем сейчас – руководство Офиса президента, СБУ и партии Слуга народа.

Прежде всего о содержании самого указа. Введены санкции на 10 человек: Бокало Иван, Пересоляк Валерий, Кушнир Юрий, Еримичук Александр, Фирманюк Орест, Альперин Вадим, Чудаков Александр, Шерман Виктор, Кравченко Александр та Дидух Владимир. Для борьбы с контрабандой этот указ никакого значения не имеет, поскольку борьба с экономическими преступлениями требует судебных приговоров, а не политических решений. Служба безопасности Украины объявила, что санкции введены на основании ее материалов и будут открыты по всем уголовные дела. Но фактически ни одного уголовного дела СБУ по всем фигурантам не имела. Уголовные дела по Альперину и по Чудакову есть только в Национальном антикоррупционном бюро.

Иван Бокало

Валерий Пересоляк

Орест Фирманюк

То есть СБУ, задачей которой является борьба с коррупцией на таможне, не имеет на контрабандистов ни одного дела! Так почему же нет санкций против начальника 4-го управления СБУ Капелюхи, которое непосредственно отвечает за отрасль, и против председателя СБУ Баканова – ведь отсутствие уголовных дел по контрабандистам, по которым выносит решение СНБО – это ваш профессиональный провал! Чем же вы занимались? Почему не внедрили к ним агентов, не взял с поличным за все это время? Как теперь привлечь к ответственности обложенных санкциями?

Воротилы всю жизнь работают в тени, они привыкли к ограничениям и полуподпольному образу жизни. Так что на «Ликвидацию» это не похоже. Это передел.

Возникает впечатление, что передел сделан в интересах члена политсовета Слуги народа Вадима Слюсарева и его партнера Сергея Иванова. Слюсарев и Иванов стали известны во времена Януковича. Слюсарев руководил пограничным пунктом «Гоптовка», стал генерал-майором в центральном аппарате Госпогранслужбы, а Иванов одновременно руководил таможней «Гоптовки». Оба прославились крайне одиозной репутацией. Оба сейчас ушли с госслужбы. Сергей Иванов также известен как владелец элитного комплекса отдыха «Дубровский» в Харькове, который он приобрел сразу после 20 лет беспорочной государственной службы на таможне.

Слюсарев имеет тесные связи с Россией, многократно нарушал законы Украины и выезжая в РФ летал в Крым на российских авиалиниях вопреки законам Украины. Слюсарев зарегистрирован в Крыму, его родители там получили российское гражданство, и владеют двумя гостиницами. Но это не мешает ему быть одним из самых влиятельных Слуг народа, контролировать часть депутатов, Харьковскую и Сумскую партийные организации Слуг народа и региональные структуры власти.

По данным источников, Слюсарев и Иванов проявляют большой интерес к теме контрабанды сигарет из Российской федерации и с оккупированных территорий в Европейский союз. Еще бы – сверхприбыли и отсутствие всяких следов, только «кэш».

Слюсарев – генерал-майор пограничной службы, и именно они вместе с Ивановым пролоббировали назначение главой ГПСУ Сергея Дейнеко. В Харьковской области они решают любые вопросы – они назначили прокурора области Фильчакова, своего давнего партнера. Они поставили своих народных депутатов на всех округах. Например, Анна Колесник, которая прославилась фразой «Выступает Хомчак. Пора сваливать из этой страны» — также человек из окружения Слюсарева-Иванова. Колесник была соучредителем одной из фирм вместе с дочерью Иванова.

Источник влияния Слюсарева и Иванова в партии власти – большие ресурсы.

Украина – главный источник нелегальных поставок сигарет в Евросоюз, при этом большие партии контрабанды переправляются через нашу границу из России и с оккупированных территорий Донбасса, под контролем российских спецслужб. Это было бы невозможно без содействия организованных преступных группировок из коррумпированных политиков и правоохранителей.

И говорят, что больше всего влияния и информации в этом процессе – как раз у члена политсовета Слуг народа Слюсарева и Иванова. 17 июня 2020-го именно Иванов встречался с главой Таможенной службы Игорем Муратовым, их засняли на видео. О чем в рабочее время в ресторане могли общаться глава всей таможни и бывший таможенный «решала», один из «королей Гоптовки»?

И Слюсарев, и Иванов должны были бы, по идее, быть включенными в список санкций – они сейчас «решают» во власти куда больше Альперина. Но кто-то, конечно, в Офисе президента их прикрыл и их имена не включили.

Не включили и их бизнес-партнеров. А где в санкционном списке Сергей Сердюк и Денис Аминев? Их имена связаны не только с громким уголовным делом о крупномасштабной контрабанде в 2018-м. Сердюка называют сейчас одним из близких к Слюсареву сигаретных операторов.

Еще один вычеркнутый из списка – Максим Бабич. Он был в списке, но по просьбе его близкого товарища Борис Шефира – помощник президента Сергей Шефир (родной брат Бориса) помог убрать и этого человека.

Нет в списке санкций Александра Акста и его знаменитой фирмы “Премиум-пакет”, которая занимается ввозом всего, что можно упаковать в почтовом отправлении. Сколько скандалов с этим было! “Премиум-пакет” выживает при всех властях, и при Януковиче, и при генпрокуроре Яреме. Акст был в списке, по нашим сведениям, но его убрали по просьбе председателя СБУ Ивана Баканова.

Санкции по Вадиму Альперину, Оресту Фирманюку, Виктору Шерману показывают, что проводят передел контрабандных потоков в Одессе, где легализация контрабанды приходится через рынок «7-й километр».

Судя по всему, Фирманюк намекает, что владельцев одесских «модных» фирм включил список санкций Илья Павлюк – спонсор Слуг народа, который устроил своего племянника народным депутатом, и регулярно посещает Офис президента для «решения вопросов».

В список контрабандистов включен не самый крупный оператор – Юрий Кушнир, у которого давний известный конфликт с Павлюком. Так что здесь понятно, кто именно вписал фамилию в президентский список.

Экс-таможенника Геннадия Романенко исключили из списка по просьбе премьер–министра Дениса Шмыгаля. Также в интересах Романенко Шмыгаль пролоббировал на пост заместителя главы таможни Ивана Бережнюка.

Итак, начался большой передел контрабандного рынка, теневые схемы уклонения от уплаты таможенных сборов только увеличатся в масштабах.

Пора бы уже НАБУ составить свой топ-список контрабандистов в Украине, чтобы сравнить его с президентским…

Юрій Бутусов, страница автора в Facebook