Гараж особого назначения: воровской опыт ТОП-чиновника Полтавщины

Жлобство председателя Полтавского облсовета вызывает чувство гадливости. Крохоборство на Полтавщине стало государственной политикой. Крохоборство — это когда ТОП-чиновники с огромными полномочиями, огромными зарплатами и огромными коррупционными доходами еще и мародерствуют “по-мелочам”.

“Сбивая копейку” буквально со всего, чего касаются их потные воровские ручки. При этом еще и корчат из себя государственных деятелей, даже не имея понятия, каким должно быть Государство.

Ниже — пример такого крохоборства.

Необходимый минимум слов в пояснение.

В понедельник, 5 апреля, депутат Полтавского облсовета Олег Дядык вместе с журналистами посетил одно из множества коммунальных предприятий, находящихся в собственности Полтавского областного совета — Коммунальное автотранспортное предприятие (КАТП). Фактически это — автобаза облсовета, назначение которой — возить начальственные зады, главный из которых — зад председателя Полтавского облсовета. Руководитель и главный механик этого КТП — назначенцы Александра Биленького, председателя Полтавского облсовета. А само КАТП — одна из множества “кормушек” А. Биленького, паразитирующего на коммунальной собственности объединенных общин (громад) Полтавской области.

В частности, территория этого коммунального предприятия стала базой нелегальной СТО, которая длительное время (с 2017 года) оказывает всем желающим услуги по ремонту и техобслуживанию автомобилей. Что и вскрыл депутат О. Дядык в присутствии журналистов (ВИДЕО можно посмотреть здесь).

Перед вами — фотографии, подтверждающие этот криминальный факт.

Вот прибывший из-за окаена “американец” ждет своей очереди на рихтовку:

Сопроводительная документация на заокеанский груз — на капоте:

Эту “тачилу” уже покрасили:

Еще советский токарный станок шедеврально смотрится на фоне модерного “Кавасаки”, ждущего ремонта:

Судя по тому, что многие боксы забиты автохламом, без работы коллектив нелегальной СТО не сидит:

В гараже Полтавского облсовета стоят автомобили, не имеющие к КТП никакого отношения:

А вот ремонта ждет еще один “американец”:

Рядом с “американцем” из Техаса мирно уживается авто из России, с российской регистрацией:

Подвалы КТП оказались забиты запчастями импортных авто — автобаза Полтавского облсовета стала криминальной “разборкой” — что и засвидетельствовал депутат и журналисты. Поскольку капоты, двери и бамперы разобранных авто хранились от глаз подальше — в подвале, можно предположить, что здесь разбирали и краденные автомобили:

После чего вызвали полицию и составили заявление о возможном совершении криминального правонарушения (преступления):

А раритеты еще “совдеповского” росавтопрома гармонично дополняют картину всеобщей разрухи и упадка этого коммунального предприятия, существующего на дотации из областного бюджета.

“Шеф” этой криминальной “разборки” — Александр Приходько. Который долго искал работу, и наконец был подобран Биленьким:

Вчера он перед приездом полиции сбежал — впрочем, как и все его подчиненные. И ударно весь день “зачищал” свою Фейсбук-страницу. Глупо.

И вот всю эту срань — и нелегальную “разборку” тоже — вскладчину содержат жители Полтавщины.

А копейку с этого “шкуляет” Сашко Биленький — малограмотный инструктор по туризму с единственно честно полученным в жизни дипломом — да и то ПТУ. Разваливший, уничтоживший целый ряд коммунальных предприятий области — и обогатившийся на этом.

При полном попустительстве прокуратуры, нацполиции, ГБР и СБУ.

Весь этот бардак — рукотворный. Потому что А. Биленький годами не проводит конкурсы на должности руководителей коммунальных предприятий Полтавского облсовета, расставляя на “хлебные” места своих людей. И КАТП — не исключение. Биленький организовал закупку оборудования, необходимого для ремонта автомобилей, проведя ее, закупку, через голосование в облсовете. А назначенцы А. Биленького при помощи этого оборудования организовали в ведомственном автотранспортном предприятии эдакий “шалман” — “подпольную”, нелегальную, незаконную СТО по ремонту автомобилей. С извлечением из этого незаконного промысла прибыли “себе на карман”.

И с неуплатой налогов.

А вот этот совковый раритет “украшал” одно из помещений КАТП. Глубоко символизируя сущность здесь происходящего — декоммунизация обошла голову А. Биленького стороной. И он, Биленький, продолжает красть общественное, как когда-то колхозник — колхозное:

При этом, воруя миллионы (“КП “Полтававодоканал”, КП “Полтавафарм”, КП “Полтавапаливо” и т. д., и т. п.), председатель Полтавского облсовета не побрезговал и доходами с нелегальной СТО.

“Комсомолец”, бл…дь.

Еще раз: это тот самый Александр Биленький, который разворовал (и продолжает расхищать) активы коммунальных предприятий объединенной общины Полтавской области. (Подробности: О дерьме и О дерьме. Часть 2: У воров союзников нет — есть только подельники).

Тот самый Александр Биленький, который организовал коррупционное, платное голосование за передачу газовых месторождений Полтавщины де-факто под контроль Российской Федерации. И которые Президент Владимир Зеленский смог вернуть Украине, только введя своим указом санкции СНБО. (Подробности: Полтавский облсовет: коллективная безответственность? Нет, групповое преступление и “Газовая атака” СНБО: есть работа для НАБУ, СБУ и ГБР).

Тот самый гр-н А. Биленький, который является фронтменом “карманной” “партии” “Довіра” — мошеннического проекта, сколоченного в интересах нардепа Олега Кулинича (он голосовал за “законы 16 января”).

Остается добавить, что Александр Биленький — владелец полумиллионного состояния в долларах США, кэшем, помимо прочих “плюшек” в виде недвижимости и т. д.

Его материально-финансовое благополучие — как результат вот этой нашей нищеты.

Константин Иванченко, Аргумент